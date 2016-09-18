〈南部〉《觀察筆記》三人會成虎
2016-09-18
謠言不一定會止於智者。
在政治操作、惡鬥的年代裡，謠言常常就是智者有意的無的放矢，為了打擊特定對手的目的。政黨政治的社會，這種最簡單、最經濟的作為，更常常像幽靈飄蕩在網路中。
這一回風災重擊南台灣，網路傳出，撤除災防應變中心後，陳菊市長自己去休假，高雄市的救災單位也休息，獨留救援國軍像孤兒。
這是一篇很敢做的臉書，分割事實狀態，也分化市民、市府、市長、國軍間的感情，鋪設醜化陳菊的路徑，跟九一九水災時的言論、模式、角度以及用心很是相同。
國軍弟兄哪一次的災變中不是跟人民站在一起？災前的進駐，災中的搶救，災後的協助市容整理，他們何曾缺席過？感激他們、致敬都不及，怎麼會獨讓他們似孤兒般，誰忍得？也是自己的子弟啊。
這樣的言論，設計了事實，輕蔑了人性與生俱來的善本質，這個善的溫暖情懷過渡了台灣在災變中的傷痛，互助、相扶持使得台灣滿滿的包容和寬厚，形成民主多元的縱深迴旋空間。人，因此被讚譽為台灣最美的風景。
但是，這道美麗風景線裡看到醜陋的政治容顏！（資深記者黃明裕）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
災損申請減稅 記得清理前拍照
莫蘭蒂、馬勒卡雙颱接力，造成台東縣傳出災情，南區國稅局台東分局表示，民眾若住家受到風災損失，請記得清理前留下照片等紀錄，可向南區國稅局申請災…
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 馬勒卡颱風2:30解除陸警 7縣市大雨特報
- 騎士遭捲車底 17人抬車救命
- 暈車藥成分似感冒藥 使用前宜諮詢
- 要賣東京黨產 國民黨：沒人出價
- 感覺紀事簿 貓餐廳
- 女星爆乳比基尼秀美肌 「胸」到新加玻
- 教育新南向 泰台商與3所大學簽產學合作
- 監院前院長媳婦 賣地被騙2千萬
- 淡水河水高漲 北市大同、新北三重新店警戒
- 國民黨脫售日本東京大樓
- 黨工考績獎金 國民黨將恢復發放
- 赴歐瘋狂踢館 羽球流浪新視野
- 東港七角頭再聚王爺廟 就為了「祂」
- 星期專論》一個外國記者眼中的台灣
- 白內障阿嬤被當失智 術後人生變光明
- 中嘉案關鍵爭議 就怕中資裹糖衣操控媒體
- 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
- 大潤發宅配員自轟不治 追凶槍來源
- 微小說 午夜之海
- 兆豐案向上究責 曾張恐陷風暴
- 社子島工廠惡火 抽取基隆河灌救
- 中國擱淺貨輪續漏油 金門海灘毀容
- 擁槍彈藏警背心 動機不單純
- 米亞星世界：2016.9/18～9/24
- 賣住戶個資給房仲 貪保全被訴
- 《颱風受災戶》Matzka掃到颱風尾 航班取消回不了家
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pulitzer-winning playwright Edward Albee dies at 88
- 中秋假期「連烤」 牡蠣價翻倍漲
- 形同實質放水 黃國昌批林全向徐旭東低頭
- 台北風雨夜 賓士撞小黃釀1死5傷
- 小小說 寫作的理由
- 日媒爆料 陽岱鋼可能挑戰大聯盟
- 男外遇生子 竟PO臉書放閃
- 度咕撞死人 聯結車司機判1年
- 化療戀上癌友 人夫租屋當炮房
- 遇詐賣場 「HITO本舖」竄升榜首
- 自由廣場》鋒哥 棒球黑暗期的鋒芒
- 陸軍擬購120輛M1A1 軍方內部有「異」見
- 雙颱農損逾8億 水果恐一路貴到明年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉《觀察筆記》三人會成虎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分