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〈南部〉《觀察筆記》三人會成虎

2016-09-18

謠言不一定會止於智者。

在政治操作、惡鬥的年代裡，謠言常常就是智者有意的無的放矢，為了打擊特定對手的目的。政黨政治的社會，這種最簡單、最經濟的作為，更常常像幽靈飄蕩在網路中。

這一回風災重擊南台灣，網路傳出，撤除災防應變中心後，陳菊市長自己去休假，高雄市的救災單位也休息，獨留救援國軍像孤兒。

這是一篇很敢做的臉書，分割事實狀態，也分化市民、市府、市長、國軍間的感情，鋪設醜化陳菊的路徑，跟九一九水災時的言論、模式、角度以及用心很是相同。

國軍弟兄哪一次的災變中不是跟人民站在一起？災前的進駐，災中的搶救，災後的協助市容整理，他們何曾缺席過？感激他們、致敬都不及，怎麼會獨讓他們似孤兒般，誰忍得？也是自己的子弟啊。

這樣的言論，設計了事實，輕蔑了人性與生俱來的善本質，這個善的溫暖情懷過渡了台灣在災變中的傷痛，互助、相扶持使得台灣滿滿的包容和寬厚，形成民主多元的縱深迴旋空間。人，因此被讚譽為台灣最美的風景。

但是，這道美麗風景線裡看到醜陋的政治容顏！（資深記者黃明裕）

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