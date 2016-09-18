〈南部〉富岡港清漂流木 至少要1週
2016-09-18
〔記者張存薇／台東報導〕送走馬勒卡颱風，台東縣昨天恢復晴朗好天氣，縣府農業處僱工加緊趕工，在富岡海邊做出一條施工便道，準備清運漂流木，而開口契約廠商預估，至少要花一星期時間，才能清完港內、航道上及周邊岸際上的漂流木。
前一個莫蘭蒂颱風強風豪雨，擊沉了台東市富岡港口處的紅燈塔，長浪也引進大大小小漂流木，部分卡在泊區角落，無法隨潮水帶出港外，航道上也有雜木載浮載沉，富岡海灣到富岡海堤間則約四、五百公尺海邊也有不少粗壯的漂流木，農業處指出，因馬勒卡颱風警報持續發布，施工有一定危險，昨天以前無法清運，但這些卡在海灣的漂流木如果不儘快清走，有可能滿潮時又被海水帶進港內，因此還是必須請風災開口契約廠商載至知本海邊暫時存放。
台東市昨天上午無風無雨，廠商立刻吊來怪手做施工便道，今天開始清除港區及周邊海域漂流木，至於掉在海中的紅燈塔是否會影響交通船進出，仍待海水濁度降低後，才能派潛水人員下去查看，並進一步處置。
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