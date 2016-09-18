〈南部〉災損申請減稅 記得清理前拍照

2016-09-18

〔記者張存薇／台東報導〕莫蘭蒂、馬勒卡雙颱接力，造成台東縣傳出災情，南區國稅局台東分局表示，民眾若住家受到風災損失，請記得清理前留下照片等紀錄，可向南區國稅局申請災害損失、減免稅捐。

台東分局說明，可減免稅捐包括受災戶依法領取政府發放的農、漁民救助金等災害補助款，免納綜合所得稅。所得稅部分，受災戶應於災害發生後卅日內，檢具損失清單及證明文件，報請國稅局派員勘查，經核定後，得於辦理該年度綜合所得稅或營利事業所得稅結算申報時，列報災害損失。

營業稅部分，台東分局表示，小規模營業人因災害影響無法營業者，可向台東分局申請，准予扣除其未營業天數、以實際營業天數計徵營業稅。貨物稅部分，受災貨物稅廠商可檢具損失清單及相關證明文件向台東分局報備，申請已納稅款退還或銷案。

納稅義務人如對於災害損失稅捐減免有不清楚的地方，可於上班時間至台東分局查詢，或撥打國稅局免費服務電話0800-000-321。