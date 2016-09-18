〈南部〉蘭嶼、綠島今復飛 船仍停班

2016-09-18

〔記者王秀亭／台東報導〕中秋節四天連續假期，原本預計大量車潮湧入台東，卻因雙颱撲台，南迴公路預警封路，之後又有多處落石、坍方，攪亂民眾遊興及返鄉意願，車潮大減，雖已陸續恢復雙線通行，大武警分局表示，昨天南下車潮雖增加，行車都很順暢。不過，蘭嶼、綠島對外海空交通都中斷，離島船班停航至今天。

今年中秋連續假期南迴公路並未湧現大量車潮，甚至連續假期必塞的多良火車站也未見車潮，反而是颱風帶來的連日豪雨，造成部分路段落石坍方，南迴公路從十四日至十五日有兩次預警封路，直到十六日下午才恢復雙線通行，但屏東的草埔段因路基流失，僅開放單線雙向通車。

南迴昨順暢 南橫搶修到利稻

大武警分局表示，颱風攪局影響民眾出遊及返鄉意願，讓南迴公路交通順暢，此次颱風以台九線四一八公里（多良段）處的落石坍方較為嚴重，在公路總局大五工務段加派機具清理下，十六日已恢復雙向通車，但沿路仍落石不斷，有施工清除需要，分局增派警力現場交管，另外新香蘭段山泉水不斷流出，大鳥段仍有土石待清理，呼籲民眾行經該路段減速慢行。

南橫公路部分，公路總局關山工務段長孫百慶表示，昨天山區雨勢趨緩，已搶通至利稻村，中秋連續假期結束前六口溫泉施工處不會施行交通管制，但風雨過後山區仍有零星落石，民眾非必要應避免上山，至於利稻以上的摩天段有四十公尺長的路基流失，須先以臨時便道因應，預計二十三日中午前搶通至向陽。

蘭嶼、綠島對外交通部分，海空昨天全面中斷，空中交通預計今天恢復。