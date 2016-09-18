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〈南部〉千頃棗園受創 產量將減產期延

2016-09-18

〔記者李立法／屏東報導〕冬季上市的蜜棗，正值開花期，卻遇秋颱莫蘭蒂攪局，高雄區農業改良場粗估高屏地區有將近一千公頃的棗園受到影響，產期延後及產量減少可以預期，專家籲請棗農千萬不要氣餒，應儘速復耕，減輕損失。

高雄區農業改良場蜜棗專家邱祝櫻指出，莫蘭蒂颱風對今年高屏蜜棗產業影響相當大，正值開花及著果期的棗樹普遍受強風蹂躪，棗農心血白費，欲哭無淚，雖然很受挫，但還是請棗農們打起精神，整理棗園儘快復耕。

邱祝櫻建議，颱風過後首先要為棗園土壤排水，並剪平棗樹大裂枝傷口，全園噴施殺菌劑，土壞於一週後澆灌有機液肥，待樹勢回復，再逐漸恢復正常管理。

邱祝櫻指出，棗樹完成整枝修剪作業後，樹體於二至四週內會陸續萌發新芽並帶小花，此時新芽粗細不一，建議在三至四週後選留粗枝，剪掉細枝，若順利的話，到了雙十節或光復節前後會有重新著果的機會，請棗農千萬不要放棄。

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  • 強颱過境，正值開花期的高樹蜜棗損傷嚴重，還未結果，枝條就遭吹斷，高樹鄉農會預估產量僅剩3成。（記者邱芷柔攝）

    強颱過境，正值開花期的高樹蜜棗損傷嚴重，還未結果，枝條就遭吹斷，高樹鄉農會預估產量僅剩3成。（記者邱芷柔攝）

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標題：〈南部〉千頃棗園受創 產量將減產期延


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