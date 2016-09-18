〈南部〉士文部落搶通便道 復電要等1個月
2016-09-18
〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕莫蘭蒂颱風狂掃屏東地區造成嚴重停電災情，經台電全力搶修，截至十七日晚間十點半點已有三十餘萬戶復電，剩下一萬餘戶繼續搶修；多數縣道皆可通行，縣府呼籲民眾，農損、水災及安遷救助等申請，請盡快向公所提出。
縣政府統計農漁畜產損失至十七日，農作物被害面積約七百公頃，加上漁業、畜產業、設施等農業損失共計約一億四千三百二十三萬元，已被公告為現金救助地區，有災損農民應在九月二十六日前到公所申請；至於淹水救助及安遷救助申請期限則至十月十五日截止。
屏東災損申請 26日前辦理
縣府指出，縣道一九九線四K至八K（牡丹東源路段）、三十三．五K（車城二重溪三軍聯訓基地附近）路段因仍有零星落石，保持單線單向通車，春日鄉通往士文部落的屏一四六線五K處因土石流路基崩坍約四百米封閉道路，其餘縣、鄉道公路皆可通行。
春日鄉士文部落四百戶仍缺水缺電，縣長潘孟安昨天視察災況，緊急搶修的農路便道雖能通行，但難以會車，台電評估部落復電需一個月時間，將先調度大型發電機解燃眉之急，部落內廿一名枋寮高國中的學子，則協調學校宿舍安置或由小型巴士接送，讓學生受教權益不受損。
環保局表示，颱風侵襲造成焚化廠部分受損，遂啟動緊急應變計畫，廢棄物分別送至恆春鎮及長治鄉公有掩埋場就地處置，其他鄉鎮則送往枋寮區域掩埋場。
縣府教育處長王慧蘭說，風災重創東港以南沿海各國中小，尤其琉球白沙國小、琉球國中、佳冬國中及恆春國小全屬「重災戶」，將加快清理，讓學生週一都能正常上學。
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