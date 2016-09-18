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〈台北都會〉北市就服處辦徵才 提供468職缺

2016-09-18

〔記者何世昌／台北報導〕北市勞工局就業服務處將於廿日至廿三日，陸續在各就業服務站舉行徵才活動，共有十五家企業參與，以餐飲業、銷售業和保全業為主，共計釋出四六八個職缺。

北市就業服務處指出，鄧師傅滷味公司徵中式廚師餐飲人員，薪資可達六萬五千元；華生水資源生技公司徵配送司機，薪資三萬元；寶雅國際徵儲備店長，薪資三萬五千元。

另有歐艾斯公寓大廈管理維護、元太公寓大廈管理維護、夜鷹保全、威勝保全，以及真杏坊餐飲、爭鮮股份、高記食品、台灣麥當勞餐廳、三商行（品香蘭餐廳、美廉社）等共十五家企業。

徵才活動將於廿日下午在景美就業服務站，廿一日承德就業服務站，廿二日景美、承德、西門町、信義就業服務站，廿三日西門町、內湖就業服務站舉行。徵才媒合服務免費，活動詳情請洽台北人力銀行網站（https://www.okwork.taipei）查詢徵才活動行事曆，或電洽就業服務專線2597-2222。

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