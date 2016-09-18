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〈台北都會〉主堡修復 紅毛城今重新迎賓

2016-09-18

〔記者鍾泓良／新北報導〕國定古蹟紅毛城主堡因主樓漏水和外牆劣化，一○四年一月起暫停對外開放，經一年半維修，今天下午三點將舉行開城儀式，邀請文資專家、國內推動世界遺產學者及文史工作者，於紅毛城外草坪區進行揭幕儀式，象徵紅毛城重新對外開放。

紅毛城主堡二樓展場增設多媒體互動區，結合影像動畫與遊戲設施，讓民眾透過闖關方式認識淡水的歷史。新北市立淡水古蹟博物館也為了慶祝紅毛城三百七十歲生日，前一百名參觀民眾可獲得紅毛城三百七十週年紀念磁鐵。

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