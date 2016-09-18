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MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
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〈台北都會〉林洲民臉書 颱風夜翻遠雄舊帳

2016-09-18

遠雄回應 7日後未再行文市府

〔記者何世昌／台北報導〕北市府八日接受遠雄「遲來善意」，雙方暫緩解約。但前天颱風夜，北市府災害應變中心一級開設的同時，都發局長林洲民於凌晨突發臉書翻舊帳，批評遠雄照三餐行文台北市政府，指現行法律設計不需減低大巨蛋量體，環評、都審只需「報備」，直指趙藤雄「太囂張」。遠雄發言人楊舜欽回應，七日後未再行文北市府，不解為何颱風期間發文生事。

楊舜欽表示，七日提交同意書後，未再行文北市府；颱風期間，遠雄加班投入工地安全，無餘力再回應批評。楊反問，防颱期間，北市督導機關首長還有閒工夫發臉書辱罵民間企業，到底是誰比較囂張？

遠雄公司趕在改善大限前一天（九月七日），公開表達「讓步」，並向市府送出同意書，承諾會儘速完成建照變更、防火避難性能認可審查。市長柯文哲八日接受遠雄善意，並宣布保留終止契約權利，籲各界「支持給大巨蛋一個重生的權利」；若遠雄改善未達期望，仍會終止契約。

大巨蛋爭議暫告段落。不料，中颱馬勒卡影響台灣，北市災害應變中心前晚「一級開設」，都發局長林洲民出席「災防會報」後，凌晨突然在臉書發文批評遠雄。

林洲民直批趙藤雄「太囂張」

林洲民臉書中指出，前晚雖有月亮，但國家仍受到颱風威脅。話鋒一轉，林洲民批評遠雄被違法停工，竟照三餐行文北市府，指現行法律設計不需減低大巨蛋量體，環評、都審僅需「報備」，直指趙藤雄「太囂張」。內文強調，台北市是屬於兩百七十萬市民，「台灣總統不姓趙」。

昨早，災害應變中心舉行「馬勒卡第二次災防會報」，都發局、工務局、財政局、文化局指派副局長出席，捷運公司指派副總經理出席；其餘單位由首長親自出席。

北市府表示，根據〈台北市各級災害應變中心作業要點〉，「海上陸上颱風警報」發布後十八小時內，台北地區將進入颱風七級暴風圈範圍，或因風雨強度增大恐影響北市，災害應變中心升級為「一級開設」。依規定召開災防會報時，各單位首長需出席，但首長因故不能出席，得由副首長或指定人員代理。

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