〈台北都會〉水門門禁 柯要求聯絡道設限

2016-09-18

〔記者郭逸、何世昌／台北報導〕馬勒卡颱風來襲，北市府前日宣布昨清晨五點起關閉水門，交通大隊昨下午一點半完成拖吊五百七十輛未駛離堤外停車場的車輛。另外，市長柯文哲昨主持防災會報時提到，水門關閉後，民眾仍可從雙向通行的堤外聯絡道路進出，要求檢討聯絡道能否改為單行道，並在入口設置硬體閘門。

北市工務局副局長張郁慧回應，拖吊車都是從堤外聯絡道路進出，目前水門關閉後，越堤坡道都有看守人員或設置閘門，只出不進。