〈台北都會〉颱風走了 今晚恢復垃圾清運

2016-09-18

〔記者何世昌／台北報導〕中颱馬勒卡預計今晨離開陸地，北北基三市人事處昨晚宣布，今日未達停止上班、上課標準，中午十二時前，停放道路紅、黃線的車輛須駛離，否則開單，晚間也恢復收運垃圾；YouBike今晨六時起恢復營運。

市府指出，馬勒卡對北市威脅降低，昨晚八時起，全市疏散門及堤外停車場陸續開放。停放在道路紅、黃線等法定禁止停車處所的車輛，今日中午十二時前務必駛離；逾時未移車者，將依《道路交通管理處罰條例》處六百元以上、一千兩百元以下罰鍰，並拖吊移置。

環保局表示，今晚恢復收運垃圾、廚餘及回收物，考量民眾歷經中秋連續假期及颱風假，垃圾量增加，今晚會加收垃圾。

環保局提醒民眾，切勿違法任意丟棄垃圾包，以免造成側溝阻塞，今將派員加強稽查取締，若發現違規者，將處六千元罰鍰。民眾若有排出垃圾或資收物需求，可逕送至環保局限時收受點，詳情可電洽市民當家熱線1999詢問。

另外，莫蘭蒂颱風重創南台灣，北市府今早七時將依照中央災害應變中心指示，由緊急災防支援小組調派六部抓斗車南下支援。