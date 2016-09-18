〈台北都會〉柯急推翡翠專管 北水處盼中央挹注20億
〔記者黃建豪、何世昌／台北報導〕中颱馬勒卡雖未對北市造成嚴重影響，供水和濁度也在正常範圍，但市長柯文哲昨在防災會報後，仍指示儘快完成翡翠專管，才能一勞永逸，盼中央能將專管視為緊急事件處理，並交辦副市長陳景峻赴行政院溝通、加速進行。台北自來水事業處處長陳錦祥說明，主要希望中央給予環境影響評估上的行政協助，同時全額補助二十億元專管工程經費。
即便馬勒卡帶來降雨，但直潭壩原水濁度自昨上午十時起，多維持在一千度以下（ＮＴＵ），台北地區正常供水，因此各連鎖超市、賣場並未出現購水人潮，貨架上的桶裝水乏人問津。
不過，柯文哲則認為，在翡翠專管完成前，其實每年颱風期間都是在冒險，只能賭颱風影響大小，一旦暴雨造成濁度飆升，就得停水。他表示，原水濁度問題一定要解決，「若擺著不處理，『投藥』成本反而會日益提高」，還不如把費用移作翡翠專管，成本比較便宜，因此要求陳景峻、北水處到行政院進行專案報告，討論如何加速推動翡翠專管。
據北水處初步溝通 應可獲中央10億補助
陳錦祥表示，因環評恐耗時兩年，拉長整體工期，將與中央環保署密集協商，盼對方給予審查流程上的協助，討論如何加快環評；同時，因翡翠專管關乎大台北地區六百萬民眾的用水，希望中央全額負擔。陳透露，與經濟部水利署初步溝通後，中央應可補助二分之一，也就是十億元的工程預算。
按照目前規劃，今年針對設置翡翠專管進行可行性評估後，明年起仍需耗時約六年，預估二○二二年底才能完工，前三年為設計與環境評估，第四年開始才進場施工。總工程經費約二十億元，北水處明年的預算僅編列一千多萬元，用於設計與環境調查。
專管加速開發 需縮短環評時間
北水處總工程司柯祖穎表示，十三日曾向柯文哲匯報，當時柯即希望縮短翡翠專管建置時間。會中並提出兩項方案，一為縮短環評所需時間，但規定較難變動；另一則是增加一部打通隧道用的潛盾機，因翡翠專管計畫從翡翠水庫二號橋上游處打通至下游台電公司頭水路旁一百公尺處，若由兩部機器雙向同步打通，就能縮短工程時間。但困難點在於下游土地空間不足，即使徵收土地，也會因產權複雜問題，需耗時三年才能完成徵收，且工程經費粗估得增加至二十五億元以上。
柯祖穎說，若上述兩項方案都不可行，還能透過「提前發包」來爭取時間。由於政府工程發包需在市議會通過總預算才進行，若在預算通過前就提前發包，先保留得標廠商資格，等預算通過後才正式簽約，再輔以監控工程縮短半年總工期，讓翡翠專管趕上防汛期，意義上就等同提早一年完工。但目前只是構想，還得和顧問公司討論細節。
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