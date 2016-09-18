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〈台北都會〉三芝橫山里駁坎崩塌 修復完工

2016-09-18

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於三芝區屏山天元宮附近的駁坎，是當地人用來阻擋山坡落石的擋土牆，今年四月因連日大雨沖刷，導致崩塌，滿地大石泥濘，影響保甲路通行，農民往返林地必經道路也受阻，三芝區公所日前已趕在颱風季前修復完成。

橫山里長江憲明表示，橫山里的大型簡易自來水蓄水池，就位在三芝屏山天元宮的對面，蓄水池所在山坡地，一直以來都建有駁坎，防止落石掉落，但今年四月卻因豪大雨持續沖刷，駁坎不堪負荷而坍塌，導致落石直接滾落保甲路上，不只路過民眾有性命安危，當地農民也抱怨上山道路被阻隔，於是向議員陳情。

三芝區公所工務課長吳明剛說明，趁著進入颱風季前，已動用公所預算修補完成，經費約卅萬元。

議員鄭宇恩說，三芝山區許多駁坎都有年久失修的問題，卻苦無經費修繕，若放任有崩塌之虞的駁坎擺著不管，日後問題一再發生，損及的是民眾安全；吳明剛解釋，公所已持續密切掌握山區駁坎的狀況，若嚴重損壞，會儘快動工修復，情節較輕微者也會爭取預算處理。

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  • 三芝橫山里一處駁坎，今年四月因連日大雨沖刷，導致崩塌，區公所日前已趕在颱風季前修復完工。（議員鄭宇恩提供）

    三芝橫山里一處駁坎，今年四月因連日大雨沖刷，導致崩塌，區公所日前已趕在颱風季前修復完工。（議員鄭宇恩提供）

  • 三芝橫山里一處駁坎，今年四月因連日大雨沖刷，導致崩塌。（議員鄭宇恩提供）

    三芝橫山里一處駁坎，今年四月因連日大雨沖刷，導致崩塌。（議員鄭宇恩提供）

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