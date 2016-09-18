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〈台北都會〉老校舍整建拆除 教局：3年內完成

2016-09-18

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市各級學校老舊校舍多，尤其近年來地震頻傳，家長關心學童上課安全，教育局環境教育科長劉美蘭說，根據評估結果，全市需補強校舍九五九棟，已補強四七九棟，還有五成待補強；需拆除校舍一七九棟，已拆六成五，尚待拆除六十二棟，後續將配合教育部補助加速進行，預計三年內完成全部補強或拆除作業。

新北市各級公立學校共三百餘所，有些學校的校舍仍有教室是早期一層一層加蓋的，即俗稱「老背少」的情形，因為整體結構未能發揮連結功能，一旦發生地震，建築物很容易毀損倒塌，或是耐震係數未達現有標準，強震仍有隱憂，學校及家長期待整建，不然至少也要補強達到防震標準。

劉美蘭說，教育局重視學生安全，市長朱立倫上任以來，持續老舊校舍整建，累計至今年已整建卅四校，一○五年度有卅六所校舍完成整建，每年投入經費超過十億元，五年整建經費總計投注四十五億四千八百卅五萬餘元。

後續整建中的尚有十校，今年底預計板橋國小、積穗國小及光興國小等三校完工，一○六年預計碧華國小、新埔國小、頂溪國小及網溪國小等四校完工；一○七年預計修德國小完工；一○八年預計碧華國中完工。

劉美蘭說，新建校舍不僅耐震基準提升，並結合空間節能綠建築和環境綠美化等功能，因應少子化趨勢，為發揮預算最大效益，未來校舍將以補強工程為主，以拆多建少為原則。

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  • 學校建築老背少，上下樑柱錯置，影響結構安全性。（記者翁聿煌攝）

    學校建築老背少，上下樑柱錯置，影響結構安全性。（記者翁聿煌攝）

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