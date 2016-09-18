〈台北都會〉老校舍整建拆除 教局：3年內完成
2016-09-18
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市各級學校老舊校舍多，尤其近年來地震頻傳，家長關心學童上課安全，教育局環境教育科長劉美蘭說，根據評估結果，全市需補強校舍九五九棟，已補強四七九棟，還有五成待補強；需拆除校舍一七九棟，已拆六成五，尚待拆除六十二棟，後續將配合教育部補助加速進行，預計三年內完成全部補強或拆除作業。
新北市各級公立學校共三百餘所，有些學校的校舍仍有教室是早期一層一層加蓋的，即俗稱「老背少」的情形，因為整體結構未能發揮連結功能，一旦發生地震，建築物很容易毀損倒塌，或是耐震係數未達現有標準，強震仍有隱憂，學校及家長期待整建，不然至少也要補強達到防震標準。
劉美蘭說，教育局重視學生安全，市長朱立倫上任以來，持續老舊校舍整建，累計至今年已整建卅四校，一○五年度有卅六所校舍完成整建，每年投入經費超過十億元，五年整建經費總計投注四十五億四千八百卅五萬餘元。
後續整建中的尚有十校，今年底預計板橋國小、積穗國小及光興國小等三校完工，一○六年預計碧華國小、新埔國小、頂溪國小及網溪國小等四校完工；一○七年預計修德國小完工；一○八年預計碧華國中完工。
劉美蘭說，新建校舍不僅耐震基準提升，並結合空間節能綠建築和環境綠美化等功能，因應少子化趨勢，為發揮預算最大效益，未來校舍將以補強工程為主，以拆多建少為原則。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
林洲民臉書 颱風夜翻遠雄舊帳
遠雄回應 7日後未再行文市府北市府八日接受遠雄「遲來善意」，雙方暫緩解約。但前天颱風夜，北市府災害應變中心一級開設的同時，都發局長林洲民於凌…
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 通車10年罕見 國五連假北上一路順
- 《健康充電站》糖尿病治療講座
- 敘利亞宣稱美軍空襲 造成敘軍83死、逾百傷
- 自由廣場》颱風假有人歡樂有人愁
- NBA》「Logo爺」起爭議：酸勇士就是酸葡萄啦
- 焦點評論》共機編隊繞台 軍方應有宣示作為
- 小熊再見轟 封王趴更HIGH
- 2018年立委選區重劃 全台7縣市恐受衝擊
- 中對台新戰略？中學者：北京高層將採這策略
- 2018柯文哲又有新敵人！這位台大教授表態參選
- 小栗旬報喜 山田優明春生老二
- 竹縣男子車内燒炭亡 身分、原因待查
- 留美教授挨詐318萬 自嘆和社會脫節
- 09/18 各報重點新聞一覽
- 中國擱淺貨輪續漏油 金門海灘毀容
- 雙北停紅黃線車輛快駛離 中午12點開始拖吊
- 自由廣場》何不給校長按讚？
- 陸軍擬購120輛M1A1 軍方內部有「異」見
- 《健康充電站》憂鬱症保健講座
- 為搶修恢復供電 台電維修員連續上班15小時
- 日職》陽岱鋼肋骨骨折帶傷上陣 火腿球團今證實
- 化療戀上癌友 人夫租屋當炮房
- 男外遇生子 竟PO臉書放閃
- 陳俊生不想生 走入婚姻「靜觀其變」
- 阿里山森林鐵路土石滑落 繼續停駛1天
- 大王不只生紀錄 還吸個人獎
- 〈生活大補帖〉男女孩都好 有緣才能相遇
- 推台灣入聯 林昶佐紐約街頭演講獲熱烈掌聲
- 台維斯盃亞洲》楊宗樺、李冠毅 最後希望
- 練「龜息大法」保長壽？張景森：超級忍者才辦得到！
- 9/18重要財經新聞一覽
- 韓鐵道迷抓漏！驚訝《屍速列車》有3大問題
- 張芸京2小時變身京姊 抱屈藍又時躺槍蕾絲情
- 追問救災進度官員語塞 林揆怒了
- 香港雨傘革命電影 強加登雄影
- 與鋒一季緣 朱育賢很幸福
- 邪神洛基搶艾美獎 單身後首露臉
- 兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉老校舍整建拆除 教局：3年內完成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分