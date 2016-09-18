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MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
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〈台北都會〉風雨不大出門去 百貨影城現人潮

2016-09-18

〔記者鍾泓良、翁聿煌／新北報導〕馬勒卡颱風襲台，北北基昨天停班停課，但因颱風提前北轉，風雨影響不如預期，民眾出門透透氣。中和區的購物中心陸續出現人潮，尤其是美食街座無虛席，擠滿用餐民眾；延至下午兩點才營業的板橋遠東百貨，早在中午就出現等候人潮。遠東百貨公關表示，昨天人潮與平常週末假日差不多。

板橋大遠百威秀影城照常營業，但並未出現颱風假人潮。威秀影城公關經理李光爵指出，往年中秋假期民眾都會選擇烤肉或去餐廳，除非有強片上檔，否則很少選擇看電影。

逛街民眾黃仕豪表示，因為看風雨不大，一時興起逛百貨公司跟看電影，沒想到百貨晚開門，但他並不埋怨，「颱風天百貨公司服務業也要注意安全，延後營業時間是正確的。」

錯放颱風假？朱：民眾平安就好

對於放颱風假是否錯估，新北市長朱立倫回應，中央氣象局及天氣風險管理公司對颱風的預測都與各國一致，只是颱風路徑比預期的偏東六十公里，因此風雨較小，但最重要的是民眾平安就好。

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  • 許多民眾仍趁著風雨不強的時候去逛百貨公司跟看電影。（記者鍾泓良攝）

    許多民眾仍趁著風雨不強的時候去逛百貨公司跟看電影。（記者鍾泓良攝）

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