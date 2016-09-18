〈台北都會〉環局今加班清運垃圾 恢復市容
2016-09-18
〔記者鍾泓良／新北報導〕因馬勒卡颱風襲台，新北市環保局昨暫停收運垃圾，環保局長劉和然表示，今天將派員加班收垃圾，收運時間及地點將與平常相同，若風雨太大須臨時調整，將由里長通知；而為了災後環境復原，今天環保局將動員近六千名清潔人員，預計下午就可以恢復市容。
新北市交通局為提前紓解水門關閉後，民眾車輛臨時停放需求，前天下午四點開放水門周邊部分道路紅、黃線停車，今天中午請民眾將停放在紅、黃線及學校的車輛駛離，否則將依法開罰拖吊；若清晨仍有水門、高灘地因上游異常降雨或暴潮，導致無法開放，將個別公告允許停放特殊路段。
市府昨天舉行第三次工作防颱會報，天氣風險管理公司預估新北市今天凌晨解除海上警報，台大天災中心也分析，淡水河未達警戒水位，新店溪濁度也未達減量供水標準。新北市長朱立倫提醒各局處及區公所，在解除颱風警報前，都要上緊發條，也要求全市交通及環境須儘快恢復，讓民眾可以在連假最後一天安心出遊。
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