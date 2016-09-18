〈台北都會〉淡水河岸撈蝦釣魚抓寶 警忙驅離

2016-09-18

淡水警方開出近50張勸導單

〔記者葉冠妤／新北報導〕中颱馬勒卡昨白天沒在北部發威，風雨不如預期，淡水昨天風雨時大時小，仍有不少遊客逛街賞景，更有民眾趁著漲潮，搏命撈蝦、釣魚，還引來警消搶救，不只如此，連寶可夢玩家也來湊熱鬧，聚集抓稀有精靈，警方疲於奔命，維護民眾安全，共開出近五十張勸導單，讓人直呼「好瞎」！

馬勒卡來襲時適逢大潮，中央氣象局事前就發出警告嚴防海水倒灌，昨上午十一點，雖僅下起毛毛雨，淡水河已達滿潮，淡水區公所、警方嚴陣以待，除在河岸邊堆起沙包，淡水河畔也拉起封鎖線，警方亦定點勸導、機動巡邏。

趁漲潮搏命一度誤傳有人落海

不過，趁著漲潮好時機，再加上風勢、雨勢不大，淡水河邊昨上午出現不少釣客撈蝦、釣魚，拿著釣竿、水桶搏命，緊依河邊等魚上鉤，還有人一手攀著欄杆、一手拿網子撈蝦，畫面驚險萬分，膽大的釣客躲藏各角落，讓警方「趕到手軟」。

下午三點多，更一度傳出有釣客不慎落海，店家議論紛紛，救護車、消防車出動到現場準備救援，才發現該名釣客只是靠海面太近，路過民眾誤以為落海，警方只好無奈勸離，並開出勸導單。

另外，淡水老街遊客雖不若好天氣時人潮蜂擁，卻也沒有冷清氣息，幾間知名餅店、小吃店仍爆滿，尤其是韓國、中國旅客的興致絲毫未減，興奮觀浪，更搶著與沖高的浪潮自拍。

不只釣客、遊客來亂，連寶可夢玩家也「參一咖」，稀有的「暴鯉龍」精靈昨下午突然現身淡水老榕堤，引來大批玩家趕往抓寶，一度塞爆淡水老街巷弄，警方也趕赴維持秩序，深怕玩家抓寶太入迷，一不小心就跌落淡水河。

晚間六點多，淡水風雨轉強，再加上天色已暗，遊客、釣客、玩家才逐漸散去；淡水分局表示，截至傍晚，昨天開出將近五十張勸導單。