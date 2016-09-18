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〈北部〉未帶照明設備 九人登加里山求救

2016-09-18

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣消防局前天深夜接獲通報，指有9人組成的登山隊，前往攀登苗栗縣南庄鄉加里山，因沒人攜帶照明設備，找不到下山的路，漏夜求援。南庄消防分隊長賴博文隨即動員警、義、消等6人前往搜救，昨天凌晨1點20分順利將登山客引領至登山口。

苗栗縣南庄鄉加里山海拔標高2220公尺，屬於台灣小百岳之一，又有「台灣富士山」的美稱，因山區環境及林相優美，經常吸引民眾前往攀登，不過，也常傳出迷途事件。

賴博文指出，這支登山隊伍共有8名男子、1名女子，年紀約25至28歲，原計畫從（西線）加里山登山口上山，接著往加里三角點攻頂，再由原登山步道下山，但因沒人攜帶照明設備，回程（西線）時，在西線2號一直找不到路線穿越風美溪谷，因此報案請求支援。

賴博文說，接獲通報後，隨即動員搜尋，前晚11點50分趕抵會合地點，所幸9名登山客都沒有體力不支及受傷情形，隨即引導他們下山。

賴博文呼籲，要登山的民眾必須掌握天氣狀況，尤其颱風季節到來，切記別貿然從事山區活動。

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  • 1支9人組成的登山隊伍，因忘了帶照明設備，被困在山中，深夜在警消引領下，平安下山。（記者許展溢翻攝）

    1支9人組成的登山隊伍，因忘了帶照明設備，被困在山中，深夜在警消引領下，平安下山。（記者許展溢翻攝）

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