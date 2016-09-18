〈北部〉未帶照明設備 九人登加里山求救
2016-09-18
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣消防局前天深夜接獲通報，指有9人組成的登山隊，前往攀登苗栗縣南庄鄉加里山，因沒人攜帶照明設備，找不到下山的路，漏夜求援。南庄消防分隊長賴博文隨即動員警、義、消等6人前往搜救，昨天凌晨1點20分順利將登山客引領至登山口。
苗栗縣南庄鄉加里山海拔標高2220公尺，屬於台灣小百岳之一，又有「台灣富士山」的美稱，因山區環境及林相優美，經常吸引民眾前往攀登，不過，也常傳出迷途事件。
賴博文指出，這支登山隊伍共有8名男子、1名女子，年紀約25至28歲，原計畫從（西線）加里山登山口上山，接著往加里三角點攻頂，再由原登山步道下山，但因沒人攜帶照明設備，回程（西線）時，在西線2號一直找不到路線穿越風美溪谷，因此報案請求支援。
賴博文說，接獲通報後，隨即動員搜尋，前晚11點50分趕抵會合地點，所幸9名登山客都沒有體力不支及受傷情形，隨即引導他們下山。
賴博文呼籲，要登山的民眾必須掌握天氣狀況，尤其颱風季節到來，切記別貿然從事山區活動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
基隆》外木山觀浪、抓寶… 海巡忙驅離
颱風馬勒卡昨天深夜逐漸遠離，基隆市昨天共有電線掉落二件、招牌掉落一件、道路坍方落石二件，並無重大災情；基隆市環境保護局會依平時正常垃圾收運時…
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 通車10年罕見 國五連假北上一路順
- 《健康充電站》糖尿病治療講座
- 敘利亞宣稱美軍空襲 造成敘軍83死、逾百傷
- 自由廣場》颱風假有人歡樂有人愁
- NBA》「Logo爺」起爭議：酸勇士就是酸葡萄啦
- 焦點評論》共機編隊繞台 軍方應有宣示作為
- 小熊再見轟 封王趴更HIGH
- 2018年立委選區重劃 全台7縣市恐受衝擊
- 中對台新戰略？中學者：北京高層將採這策略
- 2018柯文哲又有新敵人！這位台大教授表態參選
- 小栗旬報喜 山田優明春生老二
- 竹縣男子車内燒炭亡 身分、原因待查
- 留美教授挨詐318萬 自嘆和社會脫節
- 09/18 各報重點新聞一覽
- 中國擱淺貨輪續漏油 金門海灘毀容
- 雙北停紅黃線車輛快駛離 中午12點開始拖吊
- 自由廣場》何不給校長按讚？
- 陸軍擬購120輛M1A1 軍方內部有「異」見
- 《健康充電站》憂鬱症保健講座
- 為搶修恢復供電 台電維修員連續上班15小時
- 日職》陽岱鋼肋骨骨折帶傷上陣 火腿球團今證實
- 化療戀上癌友 人夫租屋當炮房
- 男外遇生子 竟PO臉書放閃
- 陳俊生不想生 走入婚姻「靜觀其變」
- 阿里山森林鐵路土石滑落 繼續停駛1天
- 大王不只生紀錄 還吸個人獎
- 〈生活大補帖〉男女孩都好 有緣才能相遇
- 推台灣入聯 林昶佐紐約街頭演講獲熱烈掌聲
- 台維斯盃亞洲》楊宗樺、李冠毅 最後希望
- 練「龜息大法」保長壽？張景森：超級忍者才辦得到！
- 9/18重要財經新聞一覽
- 韓鐵道迷抓漏！驚訝《屍速列車》有3大問題
- 張芸京2小時變身京姊 抱屈藍又時躺槍蕾絲情
- 追問救災進度官員語塞 林揆怒了
- 香港雨傘革命電影 強加登雄影
- 與鋒一季緣 朱育賢很幸福
- 邪神洛基搶艾美獎 單身後首露臉
- 兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉未帶照明設備 九人登加里山求救
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分