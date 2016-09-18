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〈北部〉基隆市府獎勵》捨北一女讀中山 劉晏汝獎學金18萬

2016-09-18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府為獎勵優秀國中畢業生升學市立高中，特祭出「在地就學獎學金留人」政策，將於十九日舉辦獎學金頒發典禮；今年度審核結果，有一百六十二名設籍本市的優秀學生領取，其中教育會考成績優異一四六名及體育成績優異十六名，將頒發三百零九萬元獎金。

基隆市中山高中劉晏汝這次會考成績可以錄取北一女中，她選擇直升留在中山高中就讀，按照基隆市教育處獎勵辦法，可獲得十八萬獎學金，分三年六學期領取；另外，暖暖高中林郁婷、安樂高中陳品言則可領取九萬元獎學金。

教育處表示，其他獎學金領取人數，六萬元有六人、三萬元有七十三個人、一萬元則有六十四人；體育績優則有林義雄等十六人，林義雄是在全中運角力自由式獲得第七級第二名，獲頒最高的六萬元獎學金。

中山高中劉晏汝會考成績三十三．八，選擇直升中山高中，除了離家近、節省通勤時間，還可賺市府就近入學的獎學金；劉晏汝說，她對中山高中的學習環境較熟悉，未來三年將努力準備，希望透過繁星計畫考上台灣大學。

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  • 基隆市中山高中劉晏汝會考成績可以錄取北一女中，劉晏汝選擇留在中山高中就讀，希望利用繁星計畫爭取上台大。（資料照，記者俞肇福攝）

    基隆市中山高中劉晏汝會考成績可以錄取北一女中，劉晏汝選擇留在中山高中就讀，希望利用繁星計畫爭取上台大。（資料照，記者俞肇福攝）

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