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〈北部〉宜市》美福大排路下埋管線 解淹水危機

2016-09-18

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市美福大排上游，每逢颱風就有兩百多戶住家陷入淹水危機，若以抽水機排水，又必須封路阻斷交通，造成交通混亂，宜蘭市公所將在嵐峰路二段埋設排水管線，解決淹水問題。

宜蘭市長江聰淵昨到美福大排會勘，他說，宜蘭河排水系統設有六座固定式抽水站，嵐峰路二段美福大排系統，則使用移動式抽水機排水，遇上颱風天或大雨時，得出動抽水機應急，在進士路與嵐峰路口封閉路面拉起管線排水，影響車輛通行。

進士里長陳正達說，如果不封路，兩百戶居民有淹水之虞，之前好幾次颱風，因來不及排水，水淹到膝蓋，住戶聽到颱風來，擔心住處淪為水鄉澤國，盼市公所幫忙解決。

江聰淵說，市公所計畫在道路下方埋好排水管線，既不妨害交通，又能確保住戶免於淹水，預計馬勒卡過後發包設計，明年初開工，五月份防汛期前完成。

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  • 宜蘭美福大排路下將埋管線，抽水不必再封路（記者簡惠茹攝）

    宜蘭美福大排路下將埋管線，抽水不必再封路（記者簡惠茹攝）

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標題：〈北部〉宜市》美福大排路下埋管線 解淹水危機


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