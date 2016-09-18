〈北部〉雙颱連襲》花蓮災損逾百萬 菜價漲

2016-09-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕連續受到莫蘭蒂及馬勒卡颱風影響，花蓮縣蔬菜到貨量銳減，導致價格提高，昨日供應量僅約四十公噸，加上葉菜類受損嚴重、賣相差，蔬菜運銷合作社緊急釋出高麗菜，設法平穩物價，因應消費者需求。

花蓮縣政府農業處長羅文龍說，花蓮縣部分鄉鎮農產也傳出零星災情，初估災損已達上百萬餘元，近期內將全力協助辦理農業天然災害救助，降低農民損失，並呼籲農友若發現作物因颱風造成損害，應儘速通報在地鄉鎮巿公所。

到貨量銳減 合作社釋出高麗菜

中秋連假前夕，全台農友為搶烤肉商機，紛紛搶收作物，花蓮縣蔬菜運銷合作社的蔬菜到貨量，平均每日約可達七十四公噸，其中有不少承銷商更爭相囤貨，打算小賺一筆；不料強颱莫蘭蒂攪局，拍賣市場總交易量竟下滑至卅八點五公噸，供需失衡下，造成菜價上漲。

蔬菜運銷合作社經理潘文賢說，敏豆（粉豆）在十四日中秋節前夕，每公斤拍賣價約一百元，目前已漲到一百八十元；包心白菜六十元，也提高到八十元；其餘如花胡瓜、甜椒等，價格也是相對調漲，強調颱風過後菜價應該還會持續攀升。

他說，莫蘭蒂颱風造成花蓮南區及高屏地區蔬菜受損嚴重，如今馬勒卡接踵而至，雖未確定農損災情，但現階段已影響花蓮整體蔬菜到貨量，農友、拍賣市場及承銷商全都亂了腳步，加上葉菜類遭受水傷、賣相差，合作社將緊急釋出高麗菜，平穩物價。

花蓮市農會表示，颱風前菜價已悄悄上漲近二成，颱風過後蔬果供應除會較吃緊外，因部分作物泡水、無法採收，葉菜類的價格勢必會再調漲。