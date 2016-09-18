〈北部〉基隆》外木山觀浪、抓寶… 海巡忙驅離
2016-09-18
〔記者俞肇福／基隆報導〕颱風馬勒卡昨天深夜逐漸遠離，基隆市昨天共有電線掉落二件、招牌掉落一件、道路坍方落石二件，並無重大災情；基隆市環境保護局會依平時正常垃圾收運時間加班收運垃圾。
基隆外木山一帶昨天上午九點多出現間歇性風雨，民眾已明顯感受到風大浪大，但雨勢不大，不過卻也因此有民眾跑到海岸邊觀浪、散步，甚至忙「抓寶」，海巡人員在各海域都拉起封鎖線，驅離民眾，避免發生危險。
基隆市府在颱風來臨前，即已在易淹水區設置移動式抽水機因應，公車與客運業者昨天一早停班或減班發車，今天也將恢復正常發車。
基隆市自前晚八點起，除忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放外，其他道路開放路邊紅黃線區域停車；交旅處科長黃秀萍表示，請愛車停放在紅黃線上的車主，今天早上七點前移車，避免因為取消開放紅黃線停車，而吃上罰單。
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