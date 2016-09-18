〈北部〉宜縣》風雨其實不大… 連假觀光財泡湯

2016-09-18

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕中颱馬勒卡掠過台灣東北部，宜蘭縣雨勢風勢不大，民眾紛紛走出家門，國五昨天下午出現北返車潮，民宿飯店等觀光業者因颱風攪局，遊客紛紛退訂，痛失秋節連假觀光財。

宜宜蘭縣昨天停止上班、上課，但僅有間歇性雨勢，有人到宜蘭市中山公園、羅東運動公園捕捉寶可夢，園區熱鬧滾滾，宜蘭市百貨公司新月廣場擠滿人潮，幾米公園、丟丟噹廣場人物雕塑雖覆蓋帆布，幾米飛天火車也降下來做防颱措施，仍吸引不少遊客朝聖。

中秋連假進入尾聲，遊客陸續北返，高公局表示，因颱風預期心理影響，國道五號前天的北上車流，塞到隔天凌晨才紓解，昨天車道冷清許多，主線及宜蘭四處北上交流道口都沒有塞車，雪隧車速有七十到八十公里，一路順暢。

往返台北與宜蘭的國道客運復駛後，轉運站擠滿搭車人潮，乘客陳小姐說，她在宜蘭求學，本想趁著中秋節回台北跟家人團聚，沒想到遇上颱風作梗，眼見風雨漸小，抓緊時間北上返家與家人團聚。

儘管馬勒卡風雨不如預期，宜蘭民宿碰上退訂潮，業者表示，四天連假第一天已退房一到二成，第二天房間退了一半，昨天幾乎全部退光，一家民宿五個房間，縣內有一千多家，因颱風攪局，全縣觀光財損失六千萬元起跳。

宜蘭縣長林聰賢說，颱風逐漸遠離，不過，海邊還是有長浪，提醒大家這段時間遠離海邊、山邊，容易產生事故的海域，則請岸巡、海巡弟兄加強勸導巡邏，避免發生意外事故。