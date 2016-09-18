〈北部〉颱風來了 南澳鄉長「泰國自由行」
代會主席批怠忽職守 薛：勿泛政治化
〔記者江志雄、俞肇福／綜合報導〕中颱馬勒卡襲台，軍方昨到宜蘭縣南澳鄉協助撤離一百三十八人，卻傳出鄉長薛秋花赴泰國旅遊，鄉代會主席李元亮痛批怠忽職守；薛秋花解釋，事前已掌握颱風動向，確認對南澳鄉影響小才出國，希望勿泛政治化。
鄉長不在 軍方協助撤離138居民
陸軍蘭陽地區指揮部昨天出動悍馬車，到南澳鄉碧侯、澳花、金洋、武塔村，協助四十一戶一百三十八名居民撤離，有些人轉往親友家中暫住，部分載到鄉公所安置。
南澳鄉雖然沒有發生重大災情，不過，薛秋花這個敏感的時間點出國，招致兩極反應，有鄉民在她臉書留言，「鄉長妳在哪裡」，也有支持者力挺說，「鄉長，辛苦了」、「鄉長讓鄉民看見即可啊」。
李元亮：非公務行程 警報發佈應取消
李元亮認為，薛秋花此行非公務行程，行前便得知颱風警報，理當取消出國，坐鎮鄉公所災害應變中心，她仍執意要去，軍方及縣府忙於防災、救災時，竟不見鄉長人影，一旦有事，鄉公所恐陷入群龍無首，薛任何辯解都是多餘的，許多鄉民要求她說清楚，給個合理交代。
薛秋花：透過通訊軟體掌握全鄉狀況
薛秋花說，十三日她主持鄉公所災害應變中心二級開設，查詢颱風路徑預測，研判不會在南澳鄉登陸，隔天下午搭機出國，這趟四天泰國自由行私人行程，早預訂好的，期間透過手機通訊軟體掌握全鄉狀況，公所災害應變中心有主管輪值，處理各種突發事件，她昨晚返國回到崗位，盼風波就此打住。
宜蘭縣昨天的市區公車、社區巴士停駛，國道客運、公路客運分別在中午十二點、下午一點半恢復行駛，鐵路交通陸續正常發車，宜蘭縣營風景區今天上午開園營運。
基市長林右昌公務出國 今返台
颱風天首長出國去，無獨有偶，基隆市長林右昌也於九日率領交旅處、環保局等首長，前往歐洲的西班牙、荷蘭國家參訪取經，參訪團將於今天返台；林右昌出國期間剛好碰上颱風莫蘭蒂與馬勒卡接連侵台，林右昌透過LINE與副市長林永發聯繫，人雖然不在國內，仍然掌控基隆防颱作業。
林右昌此行主要是前往歐洲第一大郵輪港口─巴賽隆納港，了解港務局如何提供服務，舊城區文化保存與空間再利用與纜車及火車整合系統；前往歐洲第一大港─荷蘭鹿特丹，參訪廢棄造船廠轉型為新創基地，前往阿姆斯特丹了解社會住宅，參訪廢棄造船廠改造成為荷蘭最大文創中心等等。
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