〈北部〉社工實習生 發想「身障福利地圖」

2016-09-18

結合Google map與社福資源

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕暑假是社工系大三學生進入職場前，體驗社會工作重要的學習場域，市府社會處今年共招收七名實習生，將學校所學結合實務工作，未來的社工新鮮人也發揮創意，發想「身障福利地圖」，結合Google map和相關社福資源，提供更便捷的服務，得到許多回響。

東海大學社工系大三實習生范均宇，因為喜歡溫暖與愛的感覺，選擇就讀社會工作系，希望可以幫助及照亮社會上陽光照不到陰暗角落的人們，先前曾在世光教養院及肯納協會擔任志工，透過陪伴身心障礙者，感覺能傳遞溫暖與愛是件幸福的事，所以第一志願選擇到社會處實習。

開朗活潑的均宇，在社會處櫃台協助提供福利諮詢，並隨身心障礙行動專車到各社區協助身心障礙者換證、家庭訪視進行福利需求評估，發現社工員透過在地行動平板協助快速、便利的申請相關服務，相當貼心，值得持續推廣下去。

共124個服務點 還有交通規劃

社會處表示，有次均宇在與實習督導分享及討論服務輸送的便捷性時，創意發想，如果民眾可以透過軟體找到離家最近或知道想要申請的福利在哪裡該有多好？考慮Google地圖有強大圖資、使用的便利性、免費等因素，所以與實習督導著手設計新竹市專屬的身心障礙福利地圖，並在實習成果發表上介紹這個容納公務單位、輔具、個人照顧服務、家庭照顧服務、住宿式照顧機構、醫療、特教、就業及早療等，共計十大面向、一百廿四個身心障礙服務點的資源地圖。

社會處表示，從地圖可看到服務介紹、電話、地址、網站，更棒的是路徑規劃，可以讓民眾看到本市便捷的大眾運輸路線，以及便利的道路交通規劃。讓身心障礙家庭藉由行動智慧設備的便利，迅速了解便民服務，紛紛豎起大拇指說「讚」。