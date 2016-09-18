〈北部〉賽夏民族議會 不認同原民會該族代表
批破壞自治與族群慣例
〔記者黃美珠、許展溢／綜合報導〕分居新竹、苗栗兩縣的賽夏族人，昨天在各氏族長老、代表率領下，齊聚五峰重新啟動「賽夏族民族議會」。他們祭告祖先祈求保佑團結，也公開發表給總統蔡英文的信和北、南群共識宣言，表達對行政院原民會破壞自治精神和族群慣例，任用南群族人打赫史出任該會族群委員的不認同，主張賽夏族在原民會「形同空缺」。
副主委接下共識宣言
原民會昨天由副主委鍾興華到場，他接下南群下議院議長朱仁貴遞交的共識宣言，也從北群頭目趙達貴、賽夏族自治籌備小組主委根誌優手中接過「給總統的一封信」。他說會轉達了解，且肯定賽夏族的自治機制成熟，但也表示目前原民會十六族族群代表人事案完全符合法制。
賽夏族裔新竹縣議員趙一先說，賽夏族民族議會十年前就成立，這次重新啟動，不啻打臉原民會所選族群代表不具代表性，未來中央地方事務的溝通，這名「族群代表」根本無法號召南北群族人投入。
他們早在今年八月中就公開發聲抗議，要求中央若不正視且檢討，將在九一七重啟民族議會，邀小英總統、行政院長林全到場，他們將把原民會主委夷將．拔路兒列為該族不歡迎人物，且將在民族議會內擴大連署向總統府陳情抗議。但是昨天現場只見原民會副主委鍾興華，以及林全署名的高腳花籃而已。
賽夏族人們抗議原民會破壞族群自治精神，更違背該族南、北群長老訂下輪流擔任原民會族群委員的慣例，任用南群族人打赫史．達印．改擺刨，取代依例這次該由北群推舉第十二任委員的共識，認為已經破壞該族和諧。
所以昨天很多氏族長老、代表到場，南群向天湖長老風添成直言，他不知道打赫史出任族群委員這件事，這是破壞耆老留下來的規範，如果年輕人不遵從祖先留下來的話，會軟弱無力，找不到方向。
大家並在北群長老朱秀春帶領下，一起手持祭品、面東舉行祭告祖先儀式，求祖先保佑只有六千五百多人的該族能夠團結、不因此分裂。
隨後他們發表兩地族人的共識宣言，並由根誌優代表朗讀給總統的公開信，「要求」林全具體兌現蔡英文的「轉型正義」承諾，尊重賽夏族群由下而上的心聲。
未獲委員打赫史回應
由於賽夏族代表上月不滿控訴，要求打赫史自行請辭，當時打赫史受訪表示，會積極與各界溝通， 並說問題來了，就會面對、解決，也會尊重各方意見，但昨天再度面對賽夏族民強烈反彈聲浪，打赫史的手機則是一直關機，無法與他聯繫上取得回應。
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標題：〈北部〉賽夏民族議會 不認同原民會該族代表
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