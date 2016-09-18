〈北部〉竹、苗縣等8首長 赴中拚觀光
2016-09-18
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌昨起至十九日與新北市等八縣市首長赴中國北京進行「兩岸農產品貿易及觀光業」交流考察，徐耀昌指出，此行希望能重啟兩岸互動，提振兩岸經貿與觀光交流。
藍營執政縣市長這次前往中國北京參訪，除徐耀昌外，還有新北市副市長葉惠青、南投縣長林明溱、新竹縣長邱鏡淳、花蓮縣長傅崐萁、金門縣長陳福海、連江縣長劉增應、台東縣副縣長陳金虎等人，將拜會國台辦主任張志軍、北京市長王安順及中國政治協商會議全國委員會主席俞正聲等人。
徐耀昌指出，苗栗縣三義鄉、南庄鄉今年二月獲選國際慢城，六月獲頒認證，慢步調反而成為苗栗的驕傲，好山好水與國際木雕之鄉營造的慢活、慢食，未來還將推出慢遊Rail Bike，十月份即將在韓國舉辦的「亞洲國際慢城聯盟」會議，中國、日本、韓國等多國與會，屆時盼能與中國攜手合作，共同展現中華民族慢城之美。
徐耀昌表示，此行盼能協助推動中國地區優質草莓苗引進台灣，並建議中國觀光客訪台遊程中能安排至苗栗進行三天兩夜或兩天一夜深度之旅。
徐耀昌指出，透過此次交流參訪，希望能打破停滯的僵局，從「城市交流、跨域合作」做起，建構更穩定的經貿往來、更安全的觀光規劃、更具深度與內涵的旅遊導覽，共創兩岸雙贏局面。
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