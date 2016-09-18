〈北部〉台鐵新豐富站 民怨缺失多卻通車
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮台鐵新豐富站十日通車啟用，距離高鐵苗栗站只有九十公尺，兩站更以風雨廊道串連，旅客徒步往返只要兩分鐘，提升「雙鐵」轉運便利度，不過昨日卻有民眾抱怨，直指站內設施完全「不及格」，不僅月台上天花板會漏水，月台更沒有管制人員等一連串狀況；對此，管轄豐富站的苗栗站長江國聖說，目前為「試用期」，諸多設施「未驗收」，民眾反映問題都會檢討、改善。
台鐵前年七月起興建豐富新站，苗栗高鐵去年十二月通車後，民眾便期盼雙鐵共構後便利性，台鐵更搶在中秋連假前啟用，只是站內諸多設施，遭初體驗的民眾質疑，設施完全未設置完善卻通車，擔憂稍不注意恐發生意外。
漏水、座少、月台無人管制...
有民眾逐一條列缺失，包括大廳未設置座位區，月台上座位少之又少，不僅如此，遮雨棚上多處水滴直直落，地面、椅子濕成一片無法坐等。
記者實地走訪月台，天花板水滴確實漏不停，有民眾便說，豐富站整體滿舒適的，但卻有許多設施待加強，尤其列車資訊未即時告知，站務人員也未廣播，月台無管制人員，只有地面燈號提示，未有聲響警示，沒人員指揮，對號快車經過，風壓超大，相當危險。
站方稱試用期 多設施未驗收
江國聖說，工程還有部分沒結束，現在都還在「試用期」，由於新的車站未使用過，不會知道哪裡有問題，加上新的建物有五年保固，如有不順，都會隨即要求廠商修繕，列入改善工程。
江國聖表示，不僅上述旅客反映情形，停車場動線也有人建議更改，但礙於目前進出站人數還不多，站務人員也只有售票處一人，因此才會惹來民怨，未來會依旅客需求，視狀況增加座位及改善設施。
進出月台沒閘門 擬年底裝置
另外，要進出月台，並沒有設置閘門，有旅客便擔憂，任誰都能隨意出入，容易釀成意外，江國聖說，閘門已跟日本廠商訂購，預計年底便會裝置完成。
江國聖強調，月台上漏水造成地面、椅子濕滑，中秋連假過後都會請施工單位改善，下星期會召開檢討會議，將針對民眾建議問題進行改善。
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