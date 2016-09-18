〈北部〉熱心里長劉得全 助獨居癌男到善終
2016-09-18
〔記者李容萍／中壢報導〕獨居在中壢區林森里社區的六十九歲陳姓男子，罹患攝護腺癌，二月時昏倒被送醫，但他個性孤僻，幾乎不與親人、鄰居來往，住院期間全靠里長劉得全送錢、接濟物資，並張羅安置的護理之家、聘請看護等事宜，直到陳男在九月三日往生為止。劉得全的急公好義深獲社區居民肯定，也傳為美談。
與陳男住同棟的黃小姐說，陳男人際關係不佳，對人又不信任，二月六日昏倒後，她和社區保全費了九牛二虎之力，從六樓把他「搬」到一樓大門，由救護車載送就醫。陳男罹癌後只能吃流質營養品，當天送醫太匆忙，什麼也沒帶，全靠劉得全在社區、醫院兩頭奔波。
黃小姐說，陳男病況沒起色，後來轉住護理之家，也是劉得全熱心幫忙協調。陳男雖有積蓄支付安養費用，但他三天兩頭和人吵架，院方本來不想收他，劉得全居間扮演和事老，苦口婆心拜託院方收容，讓陳男得以在護理之家安享晚年。
對於里民的讚揚，劉得全謙虛地說，里長為里民服務是職責本份，社會本來就處處有溫暖，對於需要幫忙的弱勢民眾，大家都應該一起幫忙。
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