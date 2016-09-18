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MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
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〈北部〉風雨小 復興撤388人有驚無險

2016-09-18

〔記者李容萍、謝武雄、鄭淑婷／綜合報導〕復興山區每逢颱風來襲常見災情，馬勒卡颱風來勢洶洶，復興區公所不敢掉以輕心，前天下午四點至昨天中午進行預防性撤離，共疏散澤仁等里共三八八人，幸好有驚無險，昨天傍晚已重返家園；桃園市各地昨天只有間歇性的風雨，幸好沒有嚴重災情。

復興區公所在颱風來襲前先強制撤離遊客，並勸導住戶撤離到安置所或依親，鄭文燦昨天說，這次風雨不大，強制撤離可能引發「異」見，但氣象單位預判山區雨量最高可能達到三百五十毫米，為了安全起見仍要撤離，露營的部分一定要撤，民宿部分未來要建立明確規範，會請相關單位、業者討論，訂出一套撤離標準以供依循。

市長：埔心溪防洪 要達百年標準

鄭文燦昨天也到竹圍漁港、桃園機場Ｈ幹線視察防汛，他表示，未來航空城計畫，機場內外的排水分別由桃機公司、市府負責，排水務必整合好，將機場園區保護到最好的程度，鑑於今年六月二日的桃機淹水慘痛經驗，埔心溪的防洪等級要到達一百年標準。

桃園市昨天沒有重大災情，龜山區中興路一帶，昨天早上約有五百戶停電，區公所、警分局也在停電範圍內，區公所一度無法與災害應變中心連線，幸好台電人員立即搶修復電。

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  • 曾讓桃園機場大淹水的桃機H幹線仍在施工中，但這次馬勒卡颱風來襲期間，周邊排水順暢。（記者謝武雄攝）

    曾讓桃園機場大淹水的桃機H幹線仍在施工中，但這次馬勒卡颱風來襲期間，周邊排水順暢。（記者謝武雄攝）

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