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MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
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〈北部〉桃市》颱風bye 地景藝術節重新開fun

2016-09-18

海底撈針 今如期登場

〔記者李容萍、謝武雄／綜合報導〕「桃園地景藝術節」因莫蘭蒂颱風來襲暫停二天，前天重新開放，碰上馬勒卡颱風接力攪局，昨天又封閉一天，今天將重新開放，「海底撈針」主題活動今天如期登場！

新屋區昨天雨勢不大，儘管警方在永安隧道出入口拉起警戒線，仍有部分遊客繞小路闖進，員警拿大聲公一再勸導「禁止海邊活動」，有遊客還反嗆：「小風小雨，可以不要趕人嗎？」警民在海邊上演「你趕我跑」。

遊客硬闖 昨引發「警」張

地景藝術節昨天暫停開放一天，接駁車也停駛，小旅行和相關活動都暫停，楊梅警分局顧及遊客安全，昨天在通往海邊展場的各路口佈設紐澤西護欄，禁止車輛及民眾進入。

新屋區海邊昨天的雨勢不大，有遊客想看「多謝多蟹」的竹編大螃蟹，進入以大海膽造型的「永生海」裡面聆聽浪潮聲，或看看「蚵一哨所」、「石滬人」和海邊的石滬，繞小路「亂入」作品區，員警見狀都趨前勸離。

永安派出所所長曾彥勳說，員警都採柔性勸導，既沒吹哨也沒大聲趕人，但越接近下午風雨越大，警方是維護民眾安全，希望民眾體諒並配合，不要讓員警為難。

海闊天空 看「箏」奇鬥艷

兩個颱風陸續遠離，「桃園地景藝術節」今天起再度開放，在新屋展區舉辦的「海底撈針」主題活動，今天如期登場；原訂昨天舉行的「海闊天空」，延至今天在大榕樹原地點舉辦，有爭奇鬥艷的大型特色海陸風箏展，以及海洋主題特技風箏表演秀。

各風景區 也恢復營運

另外，市府風景區管理處所轄的小烏來、後慈湖、拉拉山巴陵古道生態園區，今天上午九點起恢復正常營運。

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  • 馬勒卡颱風襲台，桃園地景藝術節「蟹」絕訪客，但不少遊客見沿海風雨小闖進，員警忙著勸導。（記者李容萍攝）

    馬勒卡颱風襲台，桃園地景藝術節「蟹」絕訪客，但不少遊客見沿海風雨小闖進，員警忙著勸導。（記者李容萍攝）

  • 馬勒卡颱風襲台，桃園地景藝術節暫停開放，遊客見沿海風雨小闖進，員警忙著拿大聲公勸導。（記者李容萍攝）

    馬勒卡颱風襲台，桃園地景藝術節暫停開放，遊客見沿海風雨小闖進，員警忙著拿大聲公勸導。（記者李容萍攝）

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