〈北部〉桃市》後巷示範美化 化解下水道接管阻力

2016-09-18

打通拆違建 阻力大、紛爭多

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市污水下水道接管率不到七％，在六都敬陪末座，市府希望八年內達到六十％接管率，但接管必須打通民宅後巷最少一百五十公分的施工維護空間，牽涉老舊違建拆除，民間阻力大；市府「棒子、蘿蔔」雙管齊下，一方面要求民眾自拆部分違建，否則將強制拆除，同時在大溪、龍潭選定四條示範巷道進行綠美化，讓民眾看到成果，爭取配合。

污水下水道被視為現代化城市的進步指標，市府推動普及率，最大的阻力就是「拆違建」，因為必須預留至少一百五十公分的後巷空間，供工程人員、機具施工。許多老舊社區後巷都已加蓋廚房等違建，如今配合施工面臨拆除，衍生不少民怨，鄰居之間為了「誰拆多、誰拆少」而反目結怨，也屢有所聞，坊間一般的「默契」是，兩側民宅各退縮七十五公分。

為了拉高接管普及率，市府寄公文給沿線家戶，要求自費、自拆部分違建以降低財產損失，否則將由市府拆除大隊「代執行」。許多人雖然不滿其中似有「恐嚇」意味，但考量政府「代拆」可能變成「亂拆」，甚至「拆光光」，再不情願也只得自費、自拆配合，將財產損失降到最低。

大溪、龍潭 4巷道下月改造

水務局長劉振宇說，為了爭取民眾配合打通後巷以利施工，辦理「後巷環境改造工程」，選定大溪區一心里及龍潭區三林里，各找兩條巷道示範，巷道長度約一百到二百公尺，戶數從二十戶到五十戶，施工方式已和里民討論完畢並完成設計，工程上網招標中，總經費二二二萬元，平均每條巷道五十五萬元，預計十月起陸續施工，年底前完成。

他說，老舊房屋後巷的違建比例很高，要求民眾配合接管而拆除違建的阻力很大，透過後巷改造來鼓勵社區住戶參與，提高接管意願。除了地面工程，住家立面也會一併整理，透過抿石子等方式，讓整體景觀看起來更有立體感，讓後巷綠美化、更漂亮。

集合式住宅 每戶最高補助5000

劉振宇說，桃園市目前有八處污水下水道系統，復興、龜山、石門、大溪、楊梅五處是自辦系統，桃園地區、中壢地區、埔頂三處採ＢＯＴ。在ＢＯＴ系統地區，大樓污水管接管由廠商負責，但自建地區卻要住戶自付，並不公平，因此，市府在自建地區推出「集合式住宅改管補助計畫」，每戶最高五千元，兩百戶社區就可補助一百萬元。

他說，目前的污水下水道接管由市府負擔工程經費，若民眾仍不願接管，未來該地區接管到達一定比率後，未接管的家戶必須自費接管，否則要依下水道法開罰。