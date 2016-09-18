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〈中部〉霧峰花東新村豐年祭 祈加快重建腳步

2016-09-18

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰花東新村阿美族原住民，為進行文化傳承，十多年來每年都舉行豐年祭，昨天豐年祭中，村內男女老少接力唱歌、跳舞，因房屋簡陋生活環境不佳，市府計畫明年協助重建，今年豐年祭是重建前最後一次，村民不畏風雨展現真性情，也盼望早日重建。

九二一大地震後，市府原民會向財政部國產署商借霧峰區錦州段土地，安置兩、三百位來自花蓮、台東的阿美族原住民，形成霧峰花東新村聚落，為傳承傳統文化，居民每年都舉辦豐年祭。

昨天舉行一年一度的豐年祭，在長老帶領下，哼唱阿美族歌謠，並隨著歌聲跳大會舞，雖然在颱風影響下不斷飄雨，不過大家不畏風雨，現場瀰漫歡樂氣氛。

霧峰原住民生活教育協進會理事長洪宣真表示，目前這裡有四十六戶，兩百多人居住，去年市長林佳龍前來探視後，在聚落內興建好幾條排水溝，讓大家不用再擔心淹水，真的很感謝，不過希望能早日進行重建，讓大家住得更安心。

市議員林碧秀昨天到場參加豐年祭，並贊助一隻全豬，她說十多年來原住民朋友居住在惡劣的環境中，目前經市府協調已由居民向國產署承租土地，市府也預計明年協助在這裡重建二層樓的建築再由居民承租，希望市府加快腳步，更希望顧及孩子上課的需求，重建期間在附近尋找公有土地就近安置。

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  • 霧峰花東新村昨天舉行豐年祭傳承文化，村民不畏風雨跳著傳統舞蹈。（記者陳建志攝）

    霧峰花東新村昨天舉行豐年祭傳承文化，村民不畏風雨跳著傳統舞蹈。（記者陳建志攝）

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