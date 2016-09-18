〈中部〉東海大學美術系碩專班校友 港藝中心聯展
2016-09-18
〔記者李忠憲／台中報導〕孕育出許多藝術人才的東海大學美術系碩士專班，即日起在港區藝術中心舉辦「專美於前─第三屆校友聯展」，現場展出中、西畫等共六十多件作品；而展覽主題「專美於前」意指參加聯展的每位藝術家，將最佳作品呈現展出，精彩可期。
「專美於前─東海大學美術學系碩士專班校友畫會第三屆聯展」昨日下午在港區藝術中心舉辦開幕式，雖然是下雨天，但展出者大多不畏風雨參加盛會，並在現場憶當年話藝術，十分熱鬧。
港區藝術中心主任郭恬氳表示，該會許多藝術創作者屢獲國內外比賽大獎，也是許多畫會菁英成員。除前年於大墩文化中心辦理首次展出，去年也在雲林舉行第二屆聯展，今年在港區藝術中心展出，歡迎民眾把握機會前來欣賞。
展覽主題「專美於前」意指參加聯展的每位藝術家，將最佳作品呈現展出，精彩可期。東海大學歷史悠久，人文薈萃，創校以來栽培許多優秀人才。東海大學美術學系碩士專班於二○○三年成立，並經由東海大學藝術學院前院長倪再沁教授同意成立校友畫會。
東海大學美術系碩士專班畢業校友，在全國中青輩藝術家中十分活躍，屢獲海內外比賽大獎。如廖迎晰連續兩屆獲得全國美展雕塑類金牌獎，林美蕙於全國美展油畫類獲銀牌獎，邱泰洋先後獲法國、俄羅斯、匈牙利、中國等國際創作獎，台中市新市政府大樓第三案公共藝術首獎。
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