〈中部〉太平區中興里守望相助隊 巡守、防汛雙雙獲獎
2016-09-18
〔記者陳建志／太平報導〕太平區中興里守望相助隊每天晚上巡守社區大街小巷，維護里內安全；而防汛守護隊員除平時進行防汛演練，颱風、大雨時更是冒著風雨緊盯里內河川狀況，隨時排除、通報災情。守望相助隊、防汛守護隊組織嚴密，落實守護里民安全，接連拿到水患自主防災社區評比優等，以及守望相助隊績優社區。
太平中興里守望相助隊長李福明說，該隊在里長林阿爐籌組下成立，目前有六十位隊員，共分成十四小隊，每天從晚上九點到凌晨二點，輪流在里內大街小巷二十五個巡邏點巡簽，讓里民能安心睡覺。
李福明說，守望相助隊員除遏止宵小蠢動，也曾在執勤時發現民眾在車內自殺及身體不適路倒，及時通報挽回一命。
此外，里內也成立防汛守護隊，由里長林阿爐擔任指揮官，只要一發佈颱風警報，隊員就會開著巡邏車，在流經里內的廍子溪、大里溪，以及地勢低窪的地區巡邏，除廣播提醒民眾小心，並協助將倒塌的路樹、鐵皮移置到安全的地方，或通報市府相關單位處理。
林阿爐說，里內工廠多，難免遭宵小覬覦，巡守隊和防汛守護隊獲得里民支持，出錢、出力協助隊務運作，讓兩個組織運作更健全。
防汛守護隊落實演練及救災巡邏，在水利署水患自主防災社區全國性評比中，拿下優等的肯定；守望相助隊也在市府評比中獲選為績優社區，連連獲獎可說是實至名歸。
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