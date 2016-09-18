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〈中部〉太平區中興里守望相助隊 巡守、防汛雙雙獲獎

2016-09-18

〔記者陳建志／太平報導〕太平區中興里守望相助隊每天晚上巡守社區大街小巷，維護里內安全；而防汛守護隊員除平時進行防汛演練，颱風、大雨時更是冒著風雨緊盯里內河川狀況，隨時排除、通報災情。守望相助隊、防汛守護隊組織嚴密，落實守護里民安全，接連拿到水患自主防災社區評比優等，以及守望相助隊績優社區。

太平中興里守望相助隊長李福明說，該隊在里長林阿爐籌組下成立，目前有六十位隊員，共分成十四小隊，每天從晚上九點到凌晨二點，輪流在里內大街小巷二十五個巡邏點巡簽，讓里民能安心睡覺。

李福明說，守望相助隊員除遏止宵小蠢動，也曾在執勤時發現民眾在車內自殺及身體不適路倒，及時通報挽回一命。

此外，里內也成立防汛守護隊，由里長林阿爐擔任指揮官，只要一發佈颱風警報，隊員就會開著巡邏車，在流經里內的廍子溪、大里溪，以及地勢低窪的地區巡邏，除廣播提醒民眾小心，並協助將倒塌的路樹、鐵皮移置到安全的地方，或通報市府相關單位處理。

林阿爐說，里內工廠多，難免遭宵小覬覦，巡守隊和防汛守護隊獲得里民支持，出錢、出力協助隊務運作，讓兩個組織運作更健全。

防汛守護隊落實演練及救災巡邏，在水利署水患自主防災社區全國性評比中，拿下優等的肯定；守望相助隊也在市府評比中獲選為績優社區，連連獲獎可說是實至名歸。

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  • 太平區中興里接連拿下水患自主防災社區優等和守望相助隊績優社區，里長林阿爐（左）、守望相助隊長李福明（右）是幕後最大功臣。（記者陳建志攝）

    太平區中興里接連拿下水患自主防災社區優等和守望相助隊績優社區，里長林阿爐（左）、守望相助隊長李福明（右）是幕後最大功臣。（記者陳建志攝）

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