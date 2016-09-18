〈中部〉民進黨黨慶音樂會 傳承薪火

2016-09-18

創黨卅週年 回顧努力與艱辛

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨今年創黨卅週年，市黨部十七日舉行黨慶音樂會，邀請當年參與台中市與台中縣黨部草創時期的黨員、幹部參與，回顧創黨以來的努力與艱辛，創黨幹部更在會中將火把傳給新一輩的市長林佳龍、市黨部主委何明杰等人，象徵薪火相傳。

創黨幹部 將火把傳給新一輩

民進黨台中市黨部昨天在豐樂雕塑公園表演廳舉行「三十而立．邁向下一個三十」紀念音樂會，為彰顯傳承與開創，特別安排創黨時的執委、前市長張溫鷹與第一屆評召、現任市議員謝明源及第一屆幹部、現任市議員何敏誠等人，將象徵薪火的火炬傳承給現任幹部與黨員，除了林佳龍及何明杰外，還有幾位未滿卅歲的黨員，也就是在民進黨創黨時尚未出生的青年，其中，張溫鷹的女兒陳俞融從她手中接過火炬，別具意義。

林佳龍與何明杰也在會中致贈創黨卅年的紀念品給創黨幹部，向他們致敬，也期許新一代黨員傳承創黨精神，邁向下一個卅年。林佳龍表示，音樂會不是為了慶祝生日，而是為了回顧民進黨創黨以來的篳路藍縷，謹記先賢先輩的精神，維護民主價值。何明杰也期許黨員再接再厲，開創下一個卅年。

音樂會上也展示一個比民進黨歷史更悠久的「民主大鼓」，市黨部表示，這個大鼓的由來，是當年在威權時代，為了替黨外候選人助選，支持者想出燃放鞭炮吸引民眾注意的妙招，卻引來國民黨政府「禁炮令」，禁止競選時燃放鞭炮，因此逼得大家想出改成「大鼓隊」的創意，眾人籌資訂製「民主戰鼓」，後來在全國各地的助選場合都有「民主鼓團」起鼓助陣。