〈中部〉打造專用碼頭 串聯觀光景點

2016-09-18

〔記者黃鐘山／台中報導〕郵輪商機潛力無窮，市議員楊典忠表示，台中港要發展郵輪觀光產業，港口設施一定要改善；市議員王立任則說，推動、開發具在地文化的特色景點，提供多元資訊給郵輪旅客。他們一致認為，要想辦法串聯更多有感的台中景點留住遊客。

楊典忠說，過去台中港定位為工業港，許多港口碼頭設施都是為了裝卸工業貨物，目前旅客服務中心也僅能服務小型渡輪，在沒有郵輪專用碼頭的情況下，大型郵輪僅能在工業碼頭臨時搭棚下船，場面看起來很落漆，一定要改善。

王立任指出，中台灣要發展郵輪觀光，除了停靠的問題之外，更要思考台中能有什麼景點和服務來吸引遊客，應該進一步整合觀光資源，推動、開發具在地文化的特色景點，提供完善的路線規劃及多元資訊，讓遊客有深度的感受。

議員們說，要想辦法減少觀光客等車與行車時間，串聯更多觀光景點，彰顯特色與提升環境品質，否則旅客從雙港進入後，又直接拉去日月潭等地，應結合雙港發展便捷的大眾運輸系統，讓觀光遊客留在台中，欣賞海線之美，帶動蓬勃商機。