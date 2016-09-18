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〈中部〉反核發台化許可證今遊行 學者聲援

2016-09-18

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了在彰化市區爭一口乾淨的空氣，台灣空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟等環保團體，反對縣府核發台化汽電共生的燃煤操作許可證，而昨天又有一群教授學者站出來喊話舉標語，要求縣府不該讓燃煤電廠在人口稠密的市區存在。

昨天有十多位學者專家昨齊聚縣府中庭廣場，舉牌喊出：「我們不要沒有原則的政治！不要沒有道德的商業！堅決反對核發台化許可證！九一八大家站出來！」以行動挺環團爭取呼吸乾淨空氣的權利。

中興大學工學院副院長莊秉潔說，彰化市不分性別，男、女罹癌率都比鄰近鄉鎮高，燃煤鍋爐排放重金屬不只污染空氣，還有致癌的危險因子，要降低彰化市的癌症發生率，台化至少要改燒天然氣或是使用再生能源。

對此，環保局長江培根指出，彰化縣已經制定全國最嚴格的空氣污染物管制標準，擬定彰化縣公私場所使用高污染特性燃料自治條例（草案），目前在環保署審查中，未來一旦完成法制程序，將據此法源嚴格執行管制標準，外界關心台化操作許可證展延案，環保局會再邀請專家學者進行最後審查。

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  • 一群教授學者昨天站出來聲援環團，反對彰化縣政府核發台化燃煤操作許可證。（記者張聰秋攝）

    一群教授學者昨天站出來聲援環團，反對彰化縣政府核發台化燃煤操作許可證。（記者張聰秋攝）

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反核發台化許可證今遊行 學者聲援

為了在彰化市區爭一口乾淨的空氣，台灣空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟等環保團體，反對縣府核發台化汽電共生的燃煤操作許可證，而昨天又有一群教授…

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