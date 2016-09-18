〈中部〉妙惠慈善會 連假無休補路

2016-09-18

〔記者顏宏駿／大村報導〕中秋連假，台灣飽受雙颱夾擊，彰化縣也有間歇性大雨，大雨過後，路面坑坑洞洞，彰化妙惠慈善會出動「路平志工」，犧牲假期巡迴員林、大村各地補路、修路。民眾稱讚說，政府的補路效率都沒有他們高。

妙化堂妙惠慈善會成立逾十五年，「路平志工」經常利用假日到各地巡查需要填補的坑洞，由於前天一夜大雨，各地回報多處坑洞，慈善會昨天號召二十名志工分兩路巡視，其中一路發現大村鄉中正東路二百六十九巷口路面坑坑洞洞，碎石灑滿地，志工載來四十五袋柏油，把坑洞填平，再以夯路機夯實。

當地民眾說，該處鄉道路面早已「四分五裂」，地面多碎石，許多騎士因此「犁田」，居民向公所反映近一年無下文，一個民間「路平大隊」一個早上就搞定。

妙惠慈善會長蕭錫榮表示，大雨後路面出現坑坑洞洞，縣府或公所一時無法發包整修，為了行人安全，他們會機動出巡補路。他也說，該會每個月購買的柏油約二萬元，志工們都樂意犧牲假日，頂著大太陽或寒風工作，路面坑洞少了，行人回家的路就更安全。