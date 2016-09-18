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〈中部〉投縣消防員 待命11天未休

2016-09-18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中秋連假來了兩個颱風，南投縣各消防分隊均停休待命，原本消防人力就吃緊，加上颱風停休，有隊員已十一天未休假，而四天到九天未休的也不少，有隊員笑說︰︰「再不回家，要被老婆休了！」

南投縣消防人力長期不足，中秋四天連假中，接連因莫蘭蒂、馬勒卡颱風停休，有隊員因先前同事請喪假，須停休代班，原寄望中秋節休假，卻因兩個颱風停休待命，到昨日該隊員已停休十一天，被其他隊員稱為「超人」。

另外，也有隊員至昨日已停休九天，停休四、五天的也不少，一名已停休六天半的分隊長透露，不少分隊的隊員孩子還小，妻兒都期待爸爸中秋回家團聚，也有未婚的隊員原來要和女友約會，都因兩個颱風而被迫失信，心情會比較鬱卒，但這是消防隊員職責，只能祈禱颱風快走，讓他們能休假回家。

據了解，因颱風或人力不足因素停休的天數，目前仍由一名黃姓隊員保持，他創下十五天未休紀錄。

曾因上屋頂為民抓貓摔落地面受重傷的退休小隊長劉永華，昨也上臉書鼓勵學弟妹，稱讚消防隊員是紅衣天使，守護人民財產生命安全，這種「愛鄰如己」的精神很偉大。

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  • 中秋連假南投縣各消防分隊已兩度停休待命，準備救災器材和進行救援演練。（記者陳鳳麗翻攝）

    中秋連假南投縣各消防分隊已兩度停休待命，準備救災器材和進行救援演練。（記者陳鳳麗翻攝）

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