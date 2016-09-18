〈中部〉8千戶一度停電 杉林溪雨冠南投
2016-09-18
〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕莫蘭蒂剛走，馬勒卡颱風又來，中秋連假第三天，南投縣因颱風帶來的雨勢，多下在竹山、鹿谷、信義和水里等鄉鎮，其中竹山杉林溪廿小時累積高達一八五．五毫米，全縣第一、全台第十三。另全縣最多有八千戶停電，並有多條幹道路樹倒塌，所幸無人受傷。
中秋連假有兩個颱風，創了氣象新紀錄，而南投縣被氣象局列為警戒區域，地方政府繃緊神經防備，昨日雨勢最大的多在濁水溪線地區，烏溪線的合歡山雨量雖不算多，惟風雨不歇，沿線落石坍方多，翠峰派出所一天多趟巡邏，清理斷枝也通報埔里工務段前來清理。
緊鄰嘉義阿里山的神木、望鄉兩地，昨日時雨量最高也破五十毫米，導致玉山國家公園對外新中橫公路沿線落石不斷、路樹傾倒，毀電纜線、電箱被壓毀，甚至電線桿攔腰折斷，信義鄉一度大停電，新中橫公路也一度車輛無法進出，經台電、公所、公路總局信義工務段等相關單位冒雨處理，中午後電力與交通逐漸恢復正常。
頭社盆地絲瓜倒 損失至少百萬
魚池鄉頭社盆地種植絲瓜五十公頃，年產量約一千五百公噸，馬勒卡颱風強風讓部分工寮被路樹壓垮，也是瓜農出身的頭社村長黃順昱初估，損失至少百萬元以上，令瓜農叫苦連天。
魚池鄉長陳錦倫指出，公所會盡力能向中央爭取現金救助或補助，並希望中央在推動「作物保險」制度時，也能將頭社盆地優質的絲瓜納入其中，讓瓜農權益能有更好的保障。
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