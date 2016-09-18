〈中部〉八卦山天空步道免費將屆 收費上限50元
〔記者張聰秋／彰化報導〕全台最長的空中步道「八卦山天空步道」自七月十日開幕後，每逢假日人潮洶湧，須動員員警指揮交通，由於彰化縣政府預定三個月免費入場期限將屆，不少遊客、居民和流動攤販都盼繼續免費，他們表示，八卦山風景區的盛況好不容易才恢復，不希望因收費而造成人潮流失。
攤販盼繼續免費 吸引人潮
八卦山天空步道全長約一公里，全路段共七處進出入口，串聯八卦山風景區、彰化藝術高中、國立彰化生活美學館、縣立美術館、圖書館等地，啟用後，也帶動鄰近美學館、美術館藝文展覽的參觀人潮。
中秋連假，八卦山天空步道遊客絡繹不絕，其中不少來自外縣市，有人第一次造訪，更有人是來過一、二次重遊。來自台中市的賴姓遊客說，抱著好奇心前來，免費體驗凌空漫步的樂趣。第二次造訪的社頭鄉蕭姓民眾說，開幕來過一次，人潮太多，無法盡情從頭走到尾，趁著中秋連假再來，沒想到「人還是那麼多」。
賣豬血糕的攤販說，平常日白天天空步道人潮較少，傍晚過後陸續出現運動散步的人潮，週末假日更是明顯，尤其是週日，整條步道常常是人潮「強強滾」；不少攤販也說，步道目前為免費使用，可供遊客鳥瞰彰化市風貌，體驗八卦山林間動植物的自然生態，若是收費入場，多少會影響遊客的興致，降低居民散步運動的意願。
維護環境 也有人主張收費
不過，也有主張收費維持休閒品質的聲音，吳姓市民指出，人潮多就會衍生環境髒亂和清潔維護及通行安全的問題，贊成收取少許清潔費用。
縣府︰將彙整呈縣長決定
對此，縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬指出，三個月免費入場的觀察期將在十月十日屆滿，將彙整各方意見，作為評估收費與否的依據，最後呈報縣長決定。田飛鵬表示，縣府早已擬定天空步道收費標準，規劃收費上限為每人五十元，在上限之內費用都可做調整，未來一旦決定收費，不論縣府營運或委外營運，收費都需遵循五十元上限執行，由營運單位自算成本決定費用。
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