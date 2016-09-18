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〈中部〉好運 吃蛤蜊咬到珍珠？

2016-09-18

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕吃蛤蜊咬到珍珠？中秋連假，肥美蛤蜊成了桌上佳餚，一位陳姓大學生昨天中午在家裡吃蛤蜊湯時，竟然在蛤蜊裡面咬到一顆直徑約二毫米的白色硬物，形似小珍珠，他的媽媽拍照PO上網，讓網友看了紛紛留言說，「中秋節最好的禮物」、「喔～快去買彩券」。

直徑2毫米 專家︰非珍珠

不過，嘉義大學水生生物科學系主任賴弘智表示，蛤蜊養成約一年多，且沒有珍珠層，不可能有珍珠；蛤蜊裡面生成白色硬物，有可能是小石頭或砂粒跑進去，卻又無法將它排除時，所分泌的碳酸鈣，將它包覆起來所形成。

他說，珍珠貝、田貝或黑蝶貝等貝類，由於珍珠層較厚，經過多年的時間，才有可能長成寶石級品質的珍珠。

陳母說，蛤蜊是嘉縣東石鄉客戶送來的，昨天中午煮湯給家人享用，讀大學的兒子吃蛤蜊時，咬到一顆很硬的東西，當場吐出來後，才發現它形似珍珠，家人覺得如獲至寶，無論是否有其價值性，會好好地保存紀念。

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  • 蛤蜊裡面生成一顆直徑約2毫米的白色硬物，形似小珍珠。（記者丁偉杰翻攝）

    蛤蜊裡面生成一顆直徑約2毫米的白色硬物，形似小珍珠。（記者丁偉杰翻攝）

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