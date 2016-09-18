〈中部〉新住民讀二專 環球科大開課
2016-09-18
〔記者詹士弘／斗六報導〕台灣第一個為新住民開辦的高等教育─二專新住民專班，昨天在環球科技大學開課，共有柬、印尼、越南、中國等廿五名新住民報名就讀；新住民對能重拾書本、取得學歷，都興奮不已。
一手促成二專新住民專班成立的謝麗娜，就是來自印尼的新住民，十六年前來台就讀語言學校，進大學前就嫁給現在的台灣丈夫，嫁為人婦後繼續學業，近年在教就讀國中的兒子時雖然不覺得吃力，但能力卻被孩子質疑，才興起進修的念頭，也得到家人的支持。「兒子看到自己大學成績單時，也承認媽媽真的很厲害」。
謝麗娜表示，自己重圓讀書夢後，發現很多新住民也很想讀書，但缺乏進修管道，才轉向環球科大遊說，間接促成新住民二專專班的開班。
環球科大學務組長趙瑞麟表示，為減輕新住民進修的學費壓力，除學費減少八千元外，也協助辦理學貸；另入學條件也放寬，凡在母國有高中以上學歷、獲台灣認證，或考取各項技職丙級證照五年以上，中文聽說讀寫沒有問題，就可申請入學；如果還是沒有學歷證明，可讀先修班，取得四十個學分後，就可取得高中同等學歷，再申請就讀二專。
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