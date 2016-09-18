| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
注意！瑞芳區102線道土石崩落封路 秋節收假 高鐵今加開北上2班次 紐約曼哈頓街頭傳爆炸 至少25傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉五條港安檢所 遊客中心像媽祖廟

2016-09-18

〔記者陳燦坤／台西報導〕海巡署四二大隊有一座媽祖廟？五條港安檢所與麥寮拱範宮合作，將安檢所遊客服務中心佈置成媽祖廟，未來拱範宮媽祖出巡將前往駐駕，同時配合展出廟裡文物，宣傳媽祖信仰。

與麥寮拱範宮合作 展出文物

五條港安檢所遊客服務中心牆上沒有刻板標語，卻有一面麥寮拱範宮媽祖與千里眼、順風耳巨幅相片，同時詳述拱範宮與媽祖由來，地面也比照寺廟大殿鋪設仿古紅磚，營造莊嚴、神聖的氣氛，雖然沒有香爐及焚化金紙的金爐，許多遊客走進這裡，都直覺以為安檢所旁多了一座媽祖廟。

拱範宮解釋，因媽祖是海神，與海巡署同樣肩負守護海彊重任，兩年前安檢所與拱範宮討論如何將遊客服務中心變得更親民，廟方想出將宗教信仰融入佈置，遊客在這裡休息可以更了解地方宗教信仰及拱範宮悠歷史。

安檢所表示，當地漁民從五條港進出頻繁，且附近海域洄游魚蝦豐富，假日吸引不少遊客來訪，安檢所希望大家能夠平安出門開心回家，所以與拱範宮合作美化閒置空間，也讓民眾心靈有所寄託，為了安全，遊客服務中心不擺放香爐，僅提供茶水及旅遊諮詢。

拱範宮媽祖每年遶境祈福，隨行隊伍照例都前往鄰近鄉、鎮廟宇駐駕，日後遊客服務中心將列入媽祖的行宮，遶境時前往駐駕，加上拱範宮古蹟修護留下的交阯陶、剪粘及木雕等文物相當多，廟方也打算在遊客服務中心設展示櫃，定期輪流展覽供遊客觀賞。

廣告
  • 五條港安檢所與拱範宮合作，將遊客服務中心佈置融入媽祖信仰。（記者陳燦坤攝）

    五條港安檢所與拱範宮合作，將遊客服務中心佈置融入媽祖信仰。（記者陳燦坤攝）

  • 拱範宮媽祖未來遶境，將駐駕五條港安檢所遊客服務中心。（記者陳燦坤攝）

    拱範宮媽祖未來遶境，將駐駕五條港安檢所遊客服務中心。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
8千戶一度停電 杉林溪雨冠南投

莫蘭蒂剛走，馬勒卡颱風又來，中秋連假第三天，南投縣因颱風帶來的雨勢，多下在竹山、鹿谷、信義和水里等鄉鎮，其中竹山杉林溪廿小時累積高達一八五．…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：〈中部〉五條港安檢所 遊客中心像媽祖廟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.