〈中部〉五條港安檢所 遊客中心像媽祖廟
2016-09-18
〔記者陳燦坤／台西報導〕海巡署四二大隊有一座媽祖廟？五條港安檢所與麥寮拱範宮合作，將安檢所遊客服務中心佈置成媽祖廟，未來拱範宮媽祖出巡將前往駐駕，同時配合展出廟裡文物，宣傳媽祖信仰。
與麥寮拱範宮合作 展出文物
五條港安檢所遊客服務中心牆上沒有刻板標語，卻有一面麥寮拱範宮媽祖與千里眼、順風耳巨幅相片，同時詳述拱範宮與媽祖由來，地面也比照寺廟大殿鋪設仿古紅磚，營造莊嚴、神聖的氣氛，雖然沒有香爐及焚化金紙的金爐，許多遊客走進這裡，都直覺以為安檢所旁多了一座媽祖廟。
拱範宮解釋，因媽祖是海神，與海巡署同樣肩負守護海彊重任，兩年前安檢所與拱範宮討論如何將遊客服務中心變得更親民，廟方想出將宗教信仰融入佈置，遊客在這裡休息可以更了解地方宗教信仰及拱範宮悠歷史。
安檢所表示，當地漁民從五條港進出頻繁，且附近海域洄游魚蝦豐富，假日吸引不少遊客來訪，安檢所希望大家能夠平安出門開心回家，所以與拱範宮合作美化閒置空間，也讓民眾心靈有所寄託，為了安全，遊客服務中心不擺放香爐，僅提供茶水及旅遊諮詢。
拱範宮媽祖每年遶境祈福，隨行隊伍照例都前往鄰近鄉、鎮廟宇駐駕，日後遊客服務中心將列入媽祖的行宮，遶境時前往駐駕，加上拱範宮古蹟修護留下的交阯陶、剪粘及木雕等文物相當多，廟方也打算在遊客服務中心設展示櫃，定期輪流展覽供遊客觀賞。
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