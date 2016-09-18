〈中部〉嘉縣山區大暴雨 路坍橋崩13處
2016-09-18
〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕中颱馬勒卡來襲，嘉義山區昨天受到外圍環流影響，降下大豪雨，造成阿里山鄉來吉村五鄰聯外橋梁因山洪暴發不堪溪水衝擊，被攔腰沖斷，竹崎鄉以及梅山鄉多處道路也因落石坍方而中斷，所幸無人員傷亡，嘉義縣政府正派員搶修中。
竹崎石磐龍 達236.5毫米
嘉義氣象站指出，昨天凌晨約三點，嘉義山區開始降雨，截至下午四點雨勢稍歇，累積雨量以竹崎石磐龍二三六．五毫米最多，其次則為竹崎奮起湖二一九．五毫米、番路龍美二○七．五毫米。
來吉村長武正清表示，昨早經村民通報，發現村內部落聯絡道橋梁被沖毀，四戶住戶、約十位居民出入受到影響，暫時只能靠另一條較陡峭的農路出入，所幸午後雨勢趨緩，未釀成更多災情。
來吉橋斷 梅山落石阻路
縣府建設處長林永福表示，昨天山區累積雨量超過二百毫米後，縣府立即啟動防災應變機制，並請縣道保全回報災害位置，及通知各公所搶修搶險；經統計，昨天山區共有十三處道路、橋梁崩塌，其中，竹崎鄉縣道一五九甲線（大華公路）接近石棹的四十二公里與四十三．五公里處，以及白杞村大坪往白杞瀑布方向村里道路均中斷，已由開口契約廠商進行搶通。
林永福說，梅山鄉縣道一六二甲線瑞里至太和間四十二公里處、縣道一四九線四十五．五公里、縣道一六九線沿線三處均有落石崩塌災情，但仍可通行，預計今天就能清理完畢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
8千戶一度停電 杉林溪雨冠南投
莫蘭蒂剛走，馬勒卡颱風又來，中秋連假第三天，南投縣因颱風帶來的雨勢，多下在竹山、鹿谷、信義和水里等鄉鎮，其中竹山杉林溪廿小時累積高達一八五．…
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 通車10年罕見 國五連假北上一路順
- 《健康充電站》糖尿病治療講座
- 敘利亞宣稱美軍空襲 造成敘軍83死、逾百傷
- 自由廣場》颱風假有人歡樂有人愁
- NBA》「Logo爺」起爭議：酸勇士就是酸葡萄啦
- 焦點評論》共機編隊繞台 軍方應有宣示作為
- 小熊再見轟 封王趴更HIGH
- 2018年立委選區重劃 全台7縣市恐受衝擊
- 中對台新戰略？中學者：北京高層將採這策略
- 2018柯文哲又有新敵人！這位台大教授表態參選
- 小栗旬報喜 山田優明春生老二
- 竹縣男子車内燒炭亡 身分、原因待查
- 留美教授挨詐318萬 自嘆和社會脫節
- 09/18 各報重點新聞一覽
- 中國擱淺貨輪續漏油 金門海灘毀容
- 雙北停紅黃線車輛快駛離 中午12點開始拖吊
- 自由廣場》何不給校長按讚？
- 陸軍擬購120輛M1A1 軍方內部有「異」見
- 《健康充電站》憂鬱症保健講座
- 為搶修恢復供電 台電維修員連續上班15小時
- 日職》陽岱鋼肋骨骨折帶傷上陣 火腿球團今證實
- 化療戀上癌友 人夫租屋當炮房
- 男外遇生子 竟PO臉書放閃
- 陳俊生不想生 走入婚姻「靜觀其變」
- 阿里山森林鐵路土石滑落 繼續停駛1天
- 大王不只生紀錄 還吸個人獎
- 〈生活大補帖〉男女孩都好 有緣才能相遇
- 推台灣入聯 林昶佐紐約街頭演講獲熱烈掌聲
- 台維斯盃亞洲》楊宗樺、李冠毅 最後希望
- 練「龜息大法」保長壽？張景森：超級忍者才辦得到！
- 9/18重要財經新聞一覽
- 韓鐵道迷抓漏！驚訝《屍速列車》有3大問題
- 張芸京2小時變身京姊 抱屈藍又時躺槍蕾絲情
- 追問救災進度官員語塞 林揆怒了
- 香港雨傘革命電影 強加登雄影
- 與鋒一季緣 朱育賢很幸福
- 邪神洛基搶艾美獎 單身後首露臉
- 兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉嘉縣山區大暴雨 路坍橋崩13處
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分