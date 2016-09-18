〈中部〉嘉縣山區大暴雨 路坍橋崩13處

2016-09-18

〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕中颱馬勒卡來襲，嘉義山區昨天受到外圍環流影響，降下大豪雨，造成阿里山鄉來吉村五鄰聯外橋梁因山洪暴發不堪溪水衝擊，被攔腰沖斷，竹崎鄉以及梅山鄉多處道路也因落石坍方而中斷，所幸無人員傷亡，嘉義縣政府正派員搶修中。

竹崎石磐龍 達236.5毫米

嘉義氣象站指出，昨天凌晨約三點，嘉義山區開始降雨，截至下午四點雨勢稍歇，累積雨量以竹崎石磐龍二三六．五毫米最多，其次則為竹崎奮起湖二一九．五毫米、番路龍美二○七．五毫米。

來吉村長武正清表示，昨早經村民通報，發現村內部落聯絡道橋梁被沖毀，四戶住戶、約十位居民出入受到影響，暫時只能靠另一條較陡峭的農路出入，所幸午後雨勢趨緩，未釀成更多災情。

來吉橋斷 梅山落石阻路

縣府建設處長林永福表示，昨天山區累積雨量超過二百毫米後，縣府立即啟動防災應變機制，並請縣道保全回報災害位置，及通知各公所搶修搶險；經統計，昨天山區共有十三處道路、橋梁崩塌，其中，竹崎鄉縣道一五九甲線（大華公路）接近石棹的四十二公里與四十三．五公里處，以及白杞村大坪往白杞瀑布方向村里道路均中斷，已由開口契約廠商進行搶通。

林永福說，梅山鄉縣道一六二甲線瑞里至太和間四十二公里處、縣道一四九線四十五．五公里、縣道一六九線沿線三處均有落石崩塌災情，但仍可通行，預計今天就能清理完畢。