〈南部〉火警沒灌水？ 消防隊︰屋內滅火

2016-09-17

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市苓雅區復興二路一棟三樓透天厝，昨上午九點多發生火警，火焰、濃煙從二樓竄出，消防隊拉水線進入屋內搶救，八分鐘撲滅火勢，有圍觀民眾拍下搶救過程，並質疑消防隊未從戶外灌水，甚至懷疑消防車沒水，影片經臉書直播，引起網友熱烈討論。

高雄市消防局第一大隊第一中隊中隊長蕭世弘表示，起火點位於二樓的廚房，疑似烹煮食物不慎所致，消防隊員火速到場後，即拉水線進入屋內撲滅火勢，若再從戶外灌水，反而會將濃煙、溫度逼進屋內，可能會危害到屋內搶救人員的安全。

蕭世弘也說，這次前往救援的消防車都載滿水，不可能沒水，至於戶外佈水線，主要是防止火勢延燒到隔壁，這次火勢很快控制、撲滅，戶外的水線就不用噴水。