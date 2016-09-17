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〈南部〉貨櫃車翻倒 壓傷騎車老翁

2016-09-17

林園區沿海路二段近麥當勞處，昨上午十一點有一輛貨櫃曳引車翻倒路中，搭載貨櫃向右翻倒，壓倒慢車道一名七十歲男騎士，送醫救治後無生命危險。 警消表示，騎士左腳踝骨折，事發時被貨櫃翻覆巨響嚇到，根本不知道發生什麼事，駕駛供稱貨櫃可能沒附掛好。（圖：記者黃旭磊翻攝，文：記者黃旭磊）

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  • 林園區沿海路二段近麥當勞處，昨上午十一點有一輛貨櫃曳引車翻倒路中，搭載貨櫃向右翻倒，壓倒慢車道一名七十歲男騎士，送醫救治後無生命危險。 警消表示，騎士左腳踝骨折，事發時被貨櫃翻覆巨響嚇到，根本不知道發生什麼事，駕駛供稱貨櫃可能沒附掛好。（圖：記者黃旭磊翻攝，文：記者黃旭磊）

    林園區沿海路二段近麥當勞處，昨上午十一點有一輛貨櫃曳引車翻倒路中，搭載貨櫃向右翻倒，壓倒慢車道一名七十歲男騎士，送醫救治後無生命危險。 警消表示，騎士左腳踝骨折，事發時被貨櫃翻覆巨響嚇到，根本不知道發生什麼事，駕駛供稱貨櫃可能沒附掛好。（圖：記者黃旭磊翻攝，文：記者黃旭磊）

  • 林園區沿海路二段近麥當勞處，昨上午十一點有一輛貨櫃曳引車翻倒路中，搭載貨櫃向右翻倒，壓倒慢車道一名七十歲男騎士，送醫救治後無生命危險。 警消表示，騎士左腳踝骨折，事發時被貨櫃翻覆巨響嚇到，根本不知道發生什麼事，駕駛供稱貨櫃可能沒附掛好。（圖：記者黃旭磊翻攝，文：記者黃旭磊）

    林園區沿海路二段近麥當勞處，昨上午十一點有一輛貨櫃曳引車翻倒路中，搭載貨櫃向右翻倒，壓倒慢車道一名七十歲男騎士，送醫救治後無生命危險。 警消表示，騎士左腳踝骨折，事發時被貨櫃翻覆巨響嚇到，根本不知道發生什麼事，駕駛供稱貨櫃可能沒附掛好。（圖：記者黃旭磊翻攝，文：記者黃旭磊）

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