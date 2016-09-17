〈南部〉不報警先買和解書 控性侵敗訴
2016-09-17
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名魏姓男子兩年前在網路「愛情公寓聊天室」認識十九歲的女網友，雙方第二次見面，在魏男家觀看影片離去後，卻指控魏男涉嫌暴力逼她口交，魏男矢口否認，反指女方「仙人跳」；高雄地院審理認為，自稱遭性侵的被害女子案發第一時間並未報警，反而夥同友人自行購買空白和解書，前往魏男家要談和解金，違反常理，且供述被性侵的內容一再改變，判魏男無罪。仍可上訴。
魏男在一○三年六月間，透過網路認識當時十九歲的Ａ女。Ａ女七月六日第二次與魏男見面，租光碟片前往魏男住處看電影。
女方離去後，指控魏男趁看片時違反其意願，暴力強按她頭部為其口交，並舔吻Ａ女胸部等。Ａ女並提示有魏男精液反應的衛生紙，聲稱是她事後漱口時吐在衛生紙保全證據，且Ａ女胸部亦有魏男唾液ＤＮＡ反應。檢方因此將魏男依強制性交罪起訴。
不過，魏男否認性侵女方，辯稱女方當天在他房內用電腦看影片，女方看片前曾問他：「平日如何解決生理問題？」他曾坦白告知都看Ａ片，自己打手槍，打完的衛生紙丟在電腦桌下垃圾桶，且他睡覺會流口水，懷疑女方胸前的唾液與沾有他精液的衛生紙是因此取得。
魏男並表示，如果他有性侵女方，為何女方事後還讓他以機車搭載去坐捷運而不呼救，且過程中女方曾與友人通電話卻不求救，離去後也不報警，反而帶友人前往他家開口要十萬元和解金。
法官認為，被害女子對案發過程說詞反覆，案發第一時間並未報警，反而購買空白和解書要談和解金，違反常理，難認有強逼口交性侵等違反意願事證，判魏男無罪。
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