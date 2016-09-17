〈南部〉七股遊鹽博館 溝邊垂釣豐收

2016-09-17

〔記者楊金城／七股報導〕遊客到七股台灣鹽博物館旅遊，還可以帶著釣竿到戶外的水溝釣魚樂，號稱是全台唯一可釣魚的博物館，讓秋節連假出遊的民眾感到新鮮。

台灣鹽博物館前有一個生態池，靠著水門和鹽田水溝流通，鹽博館副董事長林國明說，之前豪雨加上颱風雨，水溝的水質良好，到台灣鹽博物館旅遊的民眾總是人手一竿，不必等太久，魚就上鉤，花兩、三個小時釣到十多尾吳郭魚沒問題。

黃姓釣客說，每天都可以釣上十幾尾，魚太多，釣到手軟，滿滿的收穫正好在中秋節加菜烤魚。

鹽博館說，鹽博館前的生態池禁止釣魚，遊客在周遭鹽田水域都可釣魚，魚種以吳郭魚最多，也有鹹水虱目魚，但要注意安全和不留下垃圾，並可以到館內補充水分，使用洗手間。