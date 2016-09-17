〈南部〉七股遊鹽博館 溝邊垂釣豐收
2016-09-17
〔記者楊金城／七股報導〕遊客到七股台灣鹽博物館旅遊，還可以帶著釣竿到戶外的水溝釣魚樂，號稱是全台唯一可釣魚的博物館，讓秋節連假出遊的民眾感到新鮮。
台灣鹽博物館前有一個生態池，靠著水門和鹽田水溝流通，鹽博館副董事長林國明說，之前豪雨加上颱風雨，水溝的水質良好，到台灣鹽博物館旅遊的民眾總是人手一竿，不必等太久，魚就上鉤，花兩、三個小時釣到十多尾吳郭魚沒問題。
黃姓釣客說，每天都可以釣上十幾尾，魚太多，釣到手軟，滿滿的收穫正好在中秋節加菜烤魚。
鹽博館說，鹽博館前的生態池禁止釣魚，遊客在周遭鹽田水域都可釣魚，魚種以吳郭魚最多，也有鹹水虱目魚，但要注意安全和不留下垃圾，並可以到館內補充水分，使用洗手間。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
屏東115歲人瑞 彭玉梅辭世
出生於西元一九○二年八月七日的彭玉梅，是屏東最高齡人瑞，上週六在家中辭世，享壽一一五歲，外地的子孫趁著秋節連假回到三地門鄉青葉部落，緬懷老阿…
網友回應
熱門新聞
- 驚！《小時代》28歲男星疑自殺身亡
- 馬勒卡逼近 暴風圈進入台灣東部陸地
- 郭總談鋒仔 他在就有安定感
- 台東天空再現火燒雲
- 商用不動產轉買為租 商圈價下修 租賃熱度增
- 林口家樂福生活圈 機能漸完善 移居人口增
- 30轟差一步 林智勝掛傷號
- 日自衛隊將聯手美軍巡弋南海
- 她遭下藥白嫖 靠這款App揪狼
- 中秋夜丟擲老鼠炮炸傷人 3飆仔到案送辦
- 日本雜誌專訪謝長廷 暢談台日飲食文化
- 二二八基金會 內定薛化元接掌
- 創業天使計畫 10億額度見底
- 異色童話館 桃太郎
- 盲眼莫札特用琴鍵逆轉人生 養父母是貴人
- 柯有倫MAN穿紗裙當叫賣哥
- 台灣「鋒」雲人物 國慶大典領唱國歌
- 炸彈客攻擊巴基斯坦清真寺 28死數十傷
- 壽險大咖西進 逾半慘虧
- 少棒發源地遭埋／家毀了 紅葉村人淚崩
- 葛來儀：美相信兩岸有可靠溝通管道
- 北極海冰覆蓋面積 創次低紀錄
- 機車被壓在轎車底下 女騎士命危
- 統戰色彩濃厚...華府抗日戰史論壇 郝伯村父子將出席
- 經濟壓力沉重 大潤發員工自轟命危
- 暖身‧忌口‧放心飲 改善婦女生理痛
- 搶食銀髮商機 全齡退休宅 房市新亮點
- 芳香日日 林南街19號
- 取消美軍基地填海 沖繩縣府敗訴
- 感覺紀事簿 大海的禮物
- 小嫻放生老公 拉林宥嘉私奔
- 巨人幫一把 小熊稱霸國聯中區
- 歐股下跌 收在6週低點
- iPhone 7開賣 送機票、Apple Watch搶客
- 張芸京女人味狂噴 被嫌太娘
- 無水斷電又缺油 小琉球撐過50小時
- 異想區 頓悟
- 小天后急獵郎 泰勒絲倒追柴克
- 馬勒卡逼近 水利署籲民眾適度儲水備用
- 颱風又來 蘭嶼人無奈說習慣了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉七股遊鹽博館 溝邊垂釣豐收
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分